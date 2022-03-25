У ніч проти 28 березня у Лос-Анджелесі відгримить найпрестижніша кінопремія року – Оскар-2022. Кому ж ще пророкують перемогу – дізнавайтесь у прогнозах букмекерів станом на 25 березня 2022 року.

До теми Оскар-2022: все, що варто знати про найпрестижнішу кінопремію Голлівуду

Переможці Оскара-2022: прогнози букмекерів

Найкращий фільм

  • "Белфаст" – 4 %
  • "CODA: У ритмі серця" – 8 %
  • "Не дивіться вгору" – 2 %
  • "Сядь за кермо моєї машини" – 1 %
  • "Дюна" – 6 %
  • "Король Річард" – 11 %
  • "Алея жаху" – 1 %
  • "Лакрична піца" – 2 %
  • "У руках пса" – 62 %
  • "Вестсайдська історія" – 4 %

Найкраща акторка

  • Джессіка Честейн – 70 %
  • Олівія Коулман – 5 %
  • Пенелопа Крус – 4 %
  • Ніколь Кідман – 11 %
  • Крістен Стюарт – 11 %

Найкращий актор

  • Хав'єр Бардем – 1 %
  • Бенедикт Камбербетч – 11 %
  • Ендрю Гарфілд – 11 %
  • Вілл Сміт – 72 %
  • Дензел Ваншингтон – 4 %

Найкращий актор другого плану

  • Кіран Гайндс – 4 %
  • Трой Коцур – 20 %
  • Джессі Племонс – 4 %
  • Дж. К. Сіммонс – 25 %
  • Коді Сміт-Макфі – 48 %

Найкраща акторка другого плану

  • Джессі Баклі – 1 %
  • Аріана Дебоуз – 78 %
  • Джуді Денч ("Белфаст") – 5 %
  • Кірстен Данст ("Король Річард") – 11 %
  • Онжаню Елліс ("Король Річард") – 4 %

Найкращий режисер

  • Кеннет Брана, "Белфаст" – 6 %
  • Рюсуке Хамаґуті, "Сядь за кермо моєї машини" – 2 %
  • Пол Томас Андерсон, "Лакрична піца" – 5 %
  • Джейн Кемпіон, "У руках пса" – 60 %
  • Стівен Спілберг, "Вестсайдська історія" – 27 %

Найкращий адаптований сценарій

  • "CODA: У ритмі серця" – 15 %
  • "Дюна" – 5 %
  • "Сядь за кермо моєї машини" – 3 %
  • "Незнайома дочка" – 3 %
  • "У руках пса" – 74 %

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Белфаст" – 10 %
  • "Не дивіться вгору" – 7 %
  • "Король Річард" – 15 %
  • "Лакрична піца" – 66 %
  • "Найгірша людина у світі" – 2 %

Найкращий костюм

  • "Круелла" – 78 %
  • "Сірано" – 2 %
  • "Дюна" – 10 %
  • "Алея жаху" – 2 %
  • "Вестсайдська історія" – 7 %

Найкраща музика до фільму

  • Be alive ("Король Річард") – 4 %
  • No time to die "007: Немає часу помирати") – 30 %
  • Somehow you do ("Чотири хороших дні") – 1 %
  • Dos Oranguitas ("Енканто") – 64 %
  • Down to joy ("Белфаст") – 1 %

Найкращий документальний фільм

  • "Піднесення" – 2 %
  • "Аттіка" – 4 %
  • Flee – 8 %
  • "Літо душі" – 84 %
  • "Написане вогнем" – 2 %

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • Audible – 3 %
  • "Проведи мене додому" – 2 %
  • "Королева баскетболу" – 83 %
  • "Три пісні для Беназіра" – 3 %
  • When we were bullies – 10 %

Найкращий міжнародний художній фільм

  • "Сядь за кермо моєї машини" (Японія) – 82 %
  • Flee (Данія) – 5 %
  • "Рука Бога" (Італія) – 7 %
  • Lunana: A Yak in the Classroom (Бутан) – 1 %
  • "Найгірша людина у світі" (Норвегія) – 5 %

Найкращий грим та зачіски

  • "Круелла" – 69 %
  • "Дюна" – 2 %
  • "Дім Ґуччі" – 11 %
  • "Поїздка до Америки" – 3 %
  • "Очі Таммі Фей" – 15 %

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Справи мистецтва" – 2 %
  • "Бестія" – 3 %
  • "Боксбалет" – 2 %
  • "Склоочисник" – 2 %
  • "Робін Бобін" – 26 %

Найкращий анімаційний фільм

  • "Енканто" – 88 %
  • Flee – 1 %
  • "Лука" – 5%
  • "Мітчелли проти машин" – 3 %
  • "Рая та останній дракон" – 2 %

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Бери та біжи" – 2 %
  • "Сукня" – 7 %
  • "Довге прощання" – 88 %
  • "У моїх думках" – 2 %
  • "Будь ласка, тримайся" – 1 %

Найкращий звук

  • "Белфаст" – 2 %
  • "Дюна" – 20 %
  • "007: Не час помирати" – 5 %
  • "У руках пса" – 1 %
  • "Вестсайдська історія" – 71 %

Найкращі візуальні ефекти

  • "Дюна" – 21 %
  • Free Guy – 4 %
  • "007: Не час помирати" – 1 %
  • "Шанг-Чі" – 46 %
  • "Людина-павук: Немає шляху додому" – 28 %