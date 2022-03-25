У ніч проти 28 березня у Лос-Анджелесі відгримить найпрестижніша кінопремія року – Оскар-2022. Кому ж ще пророкують перемогу – дізнавайтесь у прогнозах букмекерів станом на 25 березня 2022 року.

До теми Оскар-2022: все, що варто знати про найпрестижнішу кінопремію Голлівуду

Переможці Оскара-2022: прогнози букмекерів

Найкращий фільм

"Белфаст" – 4 %

"CODA: У ритмі серця" – 8 %

"Не дивіться вгору" – 2 %

"Сядь за кермо моєї машини" – 1 %

"Дюна" – 6 %

"Король Річард" – 11 %

"Алея жаху" – 1 %

"Лакрична піца" – 2 %

"У руках пса" – 62 %

– 62 % "Вестсайдська історія" – 4 %

Найкраща акторка

Джессіка Честейн – 70 %

– 70 % Олівія Коулман – 5 %

Пенелопа Крус – 4 %

Ніколь Кідман – 11 %

Крістен Стюарт – 11 %

Найкращий актор

Хав'єр Бардем – 1 %

Бенедикт Камбербетч – 11 %

Ендрю Гарфілд – 11 %

Вілл Сміт – 72 %

– 72 % Дензел Ваншингтон – 4 %

Найкращий актор другого плану

Кіран Гайндс – 4 %

Трой Коцур – 20 %

Джессі Племонс – 4 %

Дж. К. Сіммонс – 25 %

Коді Сміт-Макфі – 48 %

Найкраща акторка другого плану

Джессі Баклі – 1 %

Аріана Дебоуз – 78 %

– 78 % Джуді Денч ("Белфаст") – 5 %

Кірстен Данст ("Король Річард") – 11 %

Онжаню Елліс ("Король Річард") – 4 %

Найкращий режисер

Кеннет Брана, "Белфаст" – 6 %

Рюсуке Хамаґуті, "Сядь за кермо моєї машини" – 2 %

Пол Томас Андерсон, "Лакрична піца" – 5 %

Джейн Кемпіон , "У руках пса" – 60 %

, "У руках пса" – 60 % Стівен Спілберг, "Вестсайдська історія" – 27 %

Найкращий адаптований сценарій

"CODA: У ритмі серця" – 15 %

"Дюна" – 5 %

"Сядь за кермо моєї машини" – 3 %

"Незнайома дочка" – 3 %

"У руках пса" – 74 %

Найкращий оригінальний сценарій

"Белфаст" – 10 %

"Не дивіться вгору" – 7 %

"Король Річард" – 15 %

"Лакрична піца" – 66 %

– 66 % "Найгірша людина у світі" – 2 %

Найкращий костюм

"Круелла" – 78 %

– 78 % "Сірано" – 2 %

"Дюна" – 10 %

"Алея жаху" – 2 %

"Вестсайдська історія" – 7 %

Найкраща музика до фільму

Be alive ("Король Річард") – 4 %

No time to die "007: Немає часу помирати") – 30 %

Somehow you do ("Чотири хороших дні") – 1 %

Dos Oranguitas ("Енканто") – 64 %

("Енканто") – 64 % Down to joy ("Белфаст") – 1 %

Найкращий документальний фільм

"Піднесення" – 2 %

"Аттіка" – 4 %

Flee – 8 %

"Літо душі" – 84 %

– 84 % "Написане вогнем" – 2 %

Найкращий короткометражний документальний фільм

Audible – 3 %

"Проведи мене додому" – 2 %

"Королева баскетболу" – 83 %

– 83 % "Три пісні для Беназіра" – 3 %

When we were bullies – 10 %

​Найкращий міжнародний художній фільм

"Сядь за кермо моєї машини" (Японія) – 82 %

(Японія) – 82 % Flee (Данія) – 5 %

"Рука Бога" (Італія) – 7 %

Lunana: A Yak in the Classroom (Бутан) – 1 %

"Найгірша людина у світі" (Норвегія) – 5 %

Найкращий грим та зачіски

"Круелла" – 69 %

– 69 % "Дюна" – 2 %

"Дім Ґуччі" – 11 %

"Поїздка до Америки" – 3 %

"Очі Таммі Фей" – 15 %

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Справи мистецтва" – 2 %

"Бестія" – 3 %

"Боксбалет" – 2 %

"Склоочисник" – 2 %

"Робін Бобін" – 26 %

Найкращий анімаційний фільм

"Енканто" – 88 %

– 88 % Flee – 1 %

"Лука" – 5%

"Мітчелли проти машин" – 3 %

"Рая та останній дракон" – 2 %

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Бери та біжи" – 2 %

"Сукня" – 7 %

"Довге прощання" – 88 %

– 88 % "У моїх думках" – 2 %

"Будь ласка, тримайся" – 1 %

Найкращий звук

"Белфаст" – 2 %

"Дюна" – 20 %

"007: Не час помирати" – 5 %

"У руках пса" – 1 %

"Вестсайдська історія" – 71 %

Найкращі візуальні ефекти