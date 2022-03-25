У ніч проти 28 березня у Лос-Анджелесі відгримить найпрестижніша кінопремія року – Оскар-2022. Кому ж ще пророкують перемогу – дізнавайтесь у прогнозах букмекерів станом на 25 березня 2022 року.
До теми Оскар-2022: все, що варто знати про найпрестижнішу кінопремію Голлівуду
Переможці Оскара-2022: прогнози букмекерів
Найкращий фільм
- "Белфаст" – 4 %
- "CODA: У ритмі серця" – 8 %
- "Не дивіться вгору" – 2 %
- "Сядь за кермо моєї машини" – 1 %
- "Дюна" – 6 %
- "Король Річард" – 11 %
- "Алея жаху" – 1 %
- "Лакрична піца" – 2 %
- "У руках пса" – 62 %
- "Вестсайдська історія" – 4 %
Найкраща акторка
- Джессіка Честейн – 70 %
- Олівія Коулман – 5 %
- Пенелопа Крус – 4 %
- Ніколь Кідман – 11 %
- Крістен Стюарт – 11 %
Найкращий актор
- Хав'єр Бардем – 1 %
- Бенедикт Камбербетч – 11 %
- Ендрю Гарфілд – 11 %
- Вілл Сміт – 72 %
- Дензел Ваншингтон – 4 %
Найкращий актор другого плану
- Кіран Гайндс – 4 %
- Трой Коцур – 20 %
- Джессі Племонс – 4 %
- Дж. К. Сіммонс – 25 %
- Коді Сміт-Макфі – 48 %
Найкраща акторка другого плану
- Джессі Баклі – 1 %
- Аріана Дебоуз – 78 %
- Джуді Денч ("Белфаст") – 5 %
- Кірстен Данст ("Король Річард") – 11 %
- Онжаню Елліс ("Король Річард") – 4 %
Найкращий режисер
- Кеннет Брана, "Белфаст" – 6 %
- Рюсуке Хамаґуті, "Сядь за кермо моєї машини" – 2 %
- Пол Томас Андерсон, "Лакрична піца" – 5 %
- Джейн Кемпіон, "У руках пса" – 60 %
- Стівен Спілберг, "Вестсайдська історія" – 27 %
Найкращий адаптований сценарій
- "CODA: У ритмі серця" – 15 %
- "Дюна" – 5 %
- "Сядь за кермо моєї машини" – 3 %
- "Незнайома дочка" – 3 %
- "У руках пса" – 74 %
Найкращий оригінальний сценарій
- "Белфаст" – 10 %
- "Не дивіться вгору" – 7 %
- "Король Річард" – 15 %
- "Лакрична піца" – 66 %
- "Найгірша людина у світі" – 2 %
Найкращий костюм
- "Круелла" – 78 %
- "Сірано" – 2 %
- "Дюна" – 10 %
- "Алея жаху" – 2 %
- "Вестсайдська історія" – 7 %
Найкраща музика до фільму
- Be alive ("Король Річард") – 4 %
- No time to die "007: Немає часу помирати") – 30 %
- Somehow you do ("Чотири хороших дні") – 1 %
- Dos Oranguitas ("Енканто") – 64 %
- Down to joy ("Белфаст") – 1 %
Найкращий документальний фільм
- "Піднесення" – 2 %
- "Аттіка" – 4 %
- Flee – 8 %
- "Літо душі" – 84 %
- "Написане вогнем" – 2 %
Найкращий короткометражний документальний фільм
- Audible – 3 %
- "Проведи мене додому" – 2 %
- "Королева баскетболу" – 83 %
- "Три пісні для Беназіра" – 3 %
- When we were bullies – 10 %
Найкращий міжнародний художній фільм
- "Сядь за кермо моєї машини" (Японія) – 82 %
- Flee (Данія) – 5 %
- "Рука Бога" (Італія) – 7 %
- Lunana: A Yak in the Classroom (Бутан) – 1 %
- "Найгірша людина у світі" (Норвегія) – 5 %
Найкращий грим та зачіски
- "Круелла" – 69 %
- "Дюна" – 2 %
- "Дім Ґуччі" – 11 %
- "Поїздка до Америки" – 3 %
- "Очі Таммі Фей" – 15 %
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- "Справи мистецтва" – 2 %
- "Бестія" – 3 %
- "Боксбалет" – 2 %
- "Склоочисник" – 2 %
- "Робін Бобін" – 26 %
Найкращий анімаційний фільм
- "Енканто" – 88 %
- Flee – 1 %
- "Лука" – 5%
- "Мітчелли проти машин" – 3 %
- "Рая та останній дракон" – 2 %
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- "Бери та біжи" – 2 %
- "Сукня" – 7 %
- "Довге прощання" – 88 %
- "У моїх думках" – 2 %
- "Будь ласка, тримайся" – 1 %
Найкращий звук
- "Белфаст" – 2 %
- "Дюна" – 20 %
- "007: Не час помирати" – 5 %
- "У руках пса" – 1 %
- "Вестсайдська історія" – 71 %
Найкращі візуальні ефекти
- "Дюна" – 21 %
- Free Guy – 4 %
- "007: Не час помирати" – 1 %
- "Шанг-Чі" – 46 %
- "Людина-павук: Немає шляху додому" – 28 %