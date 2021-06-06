Исса Рей стала первым пополнением актерского состава фильма. Ранее в фильме "Вокруг вселенной 2" было всего два подтвержденных актера: Шамейк Мур и Хейли Стайнфельд, которые сыграют Майлза Моралеса и Гвен Стейси.

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Исса Рэй сыграет Женщину-Паука в фильме "Вокруг вселенной 2" / Фото Hollywood Reporter

Что известно о фильме "Человек-паук: Вокруг вселенной 2"

Постановкой сиквела "Человек-паук: Вокруг вселенной" занимаются:

Джастин К. Томпсон;

Кемп Пауэрс;

и Хоаким Дос Сантос.

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Информации о сюжете анимационного фильма пока нет. Однако известно, что история будет развиваться вокруг Майлса Моралеса, который обнаруживает, что приобретает те же свойства, что и Человек-паук. Сначала это его ошеломляет, но вскоре он достойно проявляет себя. Он становится полноценным Человеком-пауком и его ждут новые испытания.

Премьера фильма "Человек-паук: Вокруг вселенной 2" запланирована на 7 октября 2022 года.