Несмотря на мировой успех в кинематографе и всемирное признание, актриса остается одной из тех знаменитостей, которые помнят об Украине и громко о ней говорят. Узнайте в материале Кино 24, кто такая Иванна Сахно и в каких фильмах и сериалах ее можно увидеть.

Советуем Сила духа, которую ощутимо через экран: спортивные драмы, что достойны внимания

Что известно об Иванне Сахно

Иванна Сахно является молодым лицом Украины в Голливуде. В возрасте 13 лет она переехала из Киева в Ванкувер для обучения. Во время одного из актерских мастер-классов будущая звезда познакомилась с кастинг-директорами, которые ранее открыли таких звезд, как Леонардо Ди Каприо, Джулия Робертс и Эмма Уотсон. И с того времени начался ее путь в мировом кино.

У Иванны было немало попыток проявить себя в различных лентах: малобюджетных, дорогих, клипах мировых звезд и многое другое. Но настоящая популярность пришла к ней после работы в "Звездных войнах". В 2021 году стало известно, что Иванна Сахно получила роль в спин-оффе "Мандалорца" под названием "Асока".

"Асока": смотрите онлайн трейлер

Актриса сотрудничает со многими известными мировыми брендами и артистами. Кроме того, у Иванны был заключен договор со стриминговой платформой Netflix. Правда, недавно Сахно сообщила, что разорвала контракт из-за роли "русской", которую ей предлагали. Этим актриса в очередной раз подтвердила свою активную и сознательную проукраинскую позицию.

Иванна Сахно поддерживает Украину: что известно

Иванна Сахно выступает с активной поддержкой Украины со времен начала Революции Достоинства в 2014 году. В 2015 году на красной дорожке Каннского кинофестиваля она появилась с табличкой с надписями #FreeSavchenko, #FreeSentcov в знак поддержки украинских политзаключенных.

Начиная с начала полномасштабного вторжения России, Иванна активно участвует в митингах в поддержку Украины и сотрудничает с украинскими благотворительными организациями. Кроме того, она уже несколько раз приезжала в Украину. По ее словам, мир должен объединиться и еще больше поддержать украинцев в нашей национальной борьбе.

Фильмография Иванны Сахно

"Иван Сила"

"Дерево тел"

"Тихоокеанский рубеж: Восстание"

"Шпион, который меня бросил"

"Пик страха"

"Леся+Рома"

"Меломанка"

"Асока"

Украинцы искренне благодарны Иванне за поддержку и клич о помощи украинской армии. Выбирайте ленту с актрисой и наслаждайтесь просмотром фильма или сериала с молодым лицом Украины, которое покоряет Голливуд.