О мести нацистам и без пафоса – интересные факты о польской драме "Кто ты, Филипп"

Драма польского режиссера Михала Квечинского "Кто ты, Филипп" выйдет в кинотеатрах 29 июня. Фильм основан на романе по автобиографическим мотивам писателя еврейского происхождения Леопольда Тирманда.

"Это не очередная трогательная история о войне", – отмечают авторы. Драма "Кто ты, Филипп?" без пафоса и героизации рассказывает о скрытом личном сопротивлении нацистскому режиму во время Второй мировой войны. Об этом 24 Канала сообщила пресс-служба фильма.

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"Кто ты, Филипп?": интересные факты о фильме

Лента производства польского национального бродкастера TVP, завоевавшая "Серебряные львы" на кинофестивале в Гдыне, покажут уже через месяц. Впрочем, сначала его премьера состоится на кинофестивале Миколайчук OPEN в Черновцах, который будет проходить 15 – 20 июня.

Как отмечают критики, в польском кино еще никто так не рассказывал о войне. Фильм "Кто ты, Филипп?" без пафоса и героизации рассказывает о скрытом личном сопротивлении нацистскому режиму во время Второй мировой войны. В центре истории – противоречивый и неоднозначный Филипп, польский еврей, который работает официантом в одном из изысканных ресторанов Франкфурта и прикидывается французом, чтобы мстить нацистам и не вызывать у них лишних подозрений.

По словам Михала Квечинского, "Кто ты, Филипп?" – это исследование одиночества человека, эмоционально застывшего в травме. Главную роль Филиппа сыграл Эрик Кульма-младший. "Актер посвятил подготовке к роли почти год. Ему пришлось изучить все диалоги на немецком, отшлифовать свой французский, научиться танцевать чечетку и боксировать. После утверждения, Эрик не участвовал в других съемках и погрузился в своего персонажа настолько, что выпал из привычной жизни", – говорят создатели.

Это не фильм о войне, это исследование одинокого, отчужденного человека, страдающего травмой. Филипп должен быть архитектором, но стал официантом. Он не был бы одинок сегодня. Беженцы из Украины, Сирии, Афганистана... Вторая мировая война – только место действия, сценография этой киноповести. Что действительно важно, так это психоморальная проблема, беспокоящая главного героя, и Филипп показывает нам, что она может быть универсальной, независимо от временных рамок сюжета,

– режиссер фильма Михал Квечинский.

"Кто ты, Филипп?": смотрите трейлер