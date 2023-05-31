"Це не чергова зворушлива історія про війну", – зазначають творці. Драма "Хто ти, Філіпе?" без пафосу і героїзації розповідає про прихований особистий спротив нацистському режиму під час Другої світової війни. Про це 24 Каналу повідомила пресслужба фільму.

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"Хто ти, Філіпе?": цікаві факти про фільм

Стрічку виробництва польського національного бродкастера TVP, що завоювала "Срібних левів" на кінофестивалі у Ґдині, покажуть вже за місяць. Втім, спершу його прем’єра відбудеться на кінофестивалі Миколайчук OPEN у Чернівцях, який цьогоріч проходитиме 15 – 20 червня.

Як зазначають критики, у польському кіно ще ніхто так не розповідав про війну. Фільм "Хто ти, Філіпе?" без пафосу та героїзації розповідає про прихований особистий спротив нацистському режиму під час Другої світової війни. У центрі історії – суперечливий та неоднозначний Філіп, польський єврей, який працює офіціантом в одному із вишуканих ресторанів Франкфурта та вдає із себе француза, щоби мститися нацистам і не викликати у них зайвих підозр.

За словами Міхала Квечинського, "Хто ти, Філіпе?" – це дослідження самотності людини, яка емоційно застигла в травмі. Головну роль Філіпа зіграв Ерик Кульма молодший. "Актор присвятив підготовці до ролі майже рік. Йому довелося вивчити всі діалоги німецькою, відшліфувати свою французьку, навчитися танцювати чечітку та боксувати. Після затвердження, Ерик не брав участі в інших зйомках та занурився у свого персонажа настільки, що випав зі звичного життя", – кажуть творці.

Це не фільм про війну, це дослідження самотньої, відчуженої людини, яка страждає від травми. Філіп мав бути архітектором, але натомість став офіціантом. Він не був би самотнім сьогодні. Біженці з України, Сирії, Афганістану... Друга світова війна – лише місце дії, сценографія цієї кіноповісті. Що справді важливо, так це психоморальна проблема, яка турбує головного героя, і Філіп показує нам, що вона може бути універсальною, незалежно від часових рамок сюжету,

– режисер фільму Міхал Квечинський.

"Хто ти, Філіпе?": дивіться трейлер