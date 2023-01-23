Мероприятие будет включать четыре знаковых израильских фильма, признанные на родине. Среди них номинанты и лауреаты Премии Израильской киноакадемии, а также фильмы-участники крупнейшего кинофестиваля страны Хайфского. Кроме того, покажут самый дорогой израильский фильм за всю историю. Об этом 24 канала рассказала компания Артхаус Трафик.

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В Киеве состоится фестиваль "Неделя израильского кино": программа

Событие откроет эпическая военная драма "Образ победы", основанная на реальных событиях времен войны за независимость Израиля. Сюжет картины разворачивается вокруг рейда вооруженных формирований Египта в еврейскую коммуну Ницаним. В 2021 году фильм был отмечен Премиями Израильской киноакадемии за Лучшие операторскую работу и грим. "Образ победы" стал самым дорогим израильским фильмом за всю историю.

Трогательная драма "Доброе утро, сын" мастерски отражает, с какими испытаниями сталкиваются семьи военных в Израиле и во всем мире. В центре сюжета — тяжело раненный солдат, а также его семья, друзья и врачи, борющиеся за жизнь юноши. Картина из национальной конкурсной программы Международного кинофестиваля в Хайфе в 2018 году.

Есть в подборке и комедия – копродукция Израиля и Франции. "Парижский бутик". Лента рассказывает о приключениях и внезапной дружбе в Иерусалиме двух женщин — юриста в командировке и водитель такси, которая встретила ее в аэропорту. В 2020 году фильм получил шесть номинаций на Премию Израильской киноакадемии.

"Вот вот мы!" – драма совместного производства Израиля и Италии. Это картина о мужчине, который посвятил свою жизнь воспитанию сына с аутизмом. Когда парень становится взрослым, он должен перебраться в специализированное заведение, но не готовый к разлуке отец организует побег. В 2020 году ленту отобрали в официальную программу Каннского фестиваля, а на родине она получила Премии Израильской киноакадемии за лучшие режиссуру, сценарий, работу актеров первого и второго планов.

Справочно. Фестиваль "Неделя израильского кино" пройдет в кинотеатре "Октябрь" в Киеве 16 – 19 февраля. Все показы будут проходить на языке оригинала с украинскими субтитрами. Билеты вскоре появятся на сайте кинотеатр.