В новой киноадаптации "На Западном фронте без перемен" показали историю молодого немецкого солдата на Западном фронте Первой мировой войны. Известно, что эта картина стала самым дорогим немецким фильмом в истории, который Германия отправит на Оскар в 2023 году.

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"На западном фронте без перемен" стал третьим наиболее номинированным неанглоязычным фильмом в истории BAFTA

"На западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера получил самое большое количество номинаций – 14. Таким образом, он стал одним из самых номинированных неанглоязычных фильмов в истории BAFTA. Ранее это удалось ленте "Крадущийся тигр, скрывающийся дракон" 2000 года (15 номинаций), а еще раньше – фильму "Ганди" 1982 года с 16 номинациями.

Конкуренцию "На западном фронте без перемен" как лучшего фильма по версии премии BAFTA в 2023 году составили:

"Банши Инеерина";

"Элвис";

"Все всегда и одновременно";

"Тар".

По сюжету фильма, Пауль и его товарищи на собственном опыте узнают, как начальная эйфория войны превращается в отчаяние и страх, когда они борются за свою жизнь и друг друга в окопах. Фильм режиссера Эдварда Бергера основан на всемирно известном одноимённом бестселлере Эриха Марии Ремарке.

Режиссером четвертой киноадаптации романа стал Эдвард Бергер. В фильме сыграли следующие актеры:

Феликс Каммерер,

Альбрехт Шух,

Аарон Гильмер,

Эдин Хасанович,

Даниэль Брюль,

Давид Стризов и многие другие.

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