У новій кіноадаптації "На Західному фронті без змін" показали історію молодого німецького солдата на Західному фронті Першої світової війни. Відомо, що саме ця картина стала найдорожчим німецьким фільмом в історії, який Німеччина відправить на Оскар у 2023 році.

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"На західному фронті без змін" став третім найбільш номінованим неангломовним фільмом в історії BAFTA

"На західному фронті без змін" режисера Едварда Бергера отримав найбільшу кількість номінацій – 14. Таким чином, він став одним із найбільш номінованих неангломовних фільмів в історії BAFTA. Раніше це вдалося стрічці "Тигр, що крадеться, дракон, що ховається" 2000 року (15 номінацій), а ще раніше – фільму "Ганді" 1982 року з 16 номінаціями.

Конкуренцію "На західному фронті без змін" як найкращого фільму за версією премії BAFTA у 2023 році, склали:

"Банші Інішерина";

"Елвіс";

"Все завжди і водночас";

"Тар".

За сюжетом стрічки, Пауль та його товариші на власному досвіді дізнаються, як початкова ейфорія війни перетворюється на розпач і страх, коли вони борються за своє життя та одне одного в окопах. Фільм режисера Едварда Бергера заснований на всесвітньо відомому однойменному бестселері Еріха Марії Ремарка.

Режисером четвертої кіноадаптації роману став Едвард Бергер. У фільмі зіграли такі актори:

Фелікс Каммерер,

Альбрехт Шух,

Аарон Гільмер,

Едін Хасанович,

Даніель Брюль,

Давид Стрізов та багато інших.

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