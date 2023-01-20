Переможців буде оголошено на церемонії вручення кінопремії EE BAFTA Film Awards у неділю, 19 лютого, о 21:00 годині в Королівському фестивальному залі Southbank Centre, що у Лондоні. Також захід транслюватиметься на BBC1 та iPlayer.
Читайте також 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix: що найбільше дивилися українці
BAFTA-2023 оголосила номінантів
Церемонію проведе відзначений нагородами актор, ведучий і письменник Річард Е. Грант, а ведучою буде Елісон Гаммонд. Кінокритик Алі Пламб та ведуча журналістка Вік Хоуп вітатимуть гостей на червоній доріжці. Цьогоріч вперше на церемонії BAFTA-2023 у прямому ефірі назвуть переможців фінальних чотирьох категорій.
Крім цього, у 2023 році вперше номінацію на BAFTA Film отримали такі актори:
- Анна де Армас ("Білявка");
- Анджела Бассет ("Чорна пантера: Ваканда назавжди");
- Остін Батлер ("Елвіс");
- Колін Фаррелл ("Банші Інішерина");
- Брендан Фрейзер ("Кит");
- Пол Мескаль ("Після загару");
- Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас").
У категорії "Найкращий режисер" четверо із шести також номіновано вперше:
- Джина Прінс-Байтвуд ("Королева-воїн");
- Тодд Філд ("Тар"),
- Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")
- Едвард Берґер ("На західному фронті без змін").
Список усіх номінантів основних категорій премії BAFTA Film Awards
Найкращий фільм:
- "На західному фронті без змін";
- "Банші Інішерина";
- "Елвіс";
- "Все завжди і водночас";
- "Тар".
Найкращий режисер:
- Едвард Бергер, "На західному фронті без змін";
- Мартін Мак-Дона, "Банші Інішерина";
- Пак Чхан Ук, "Рішення піти";
- Деніел Шайнерт, "Все завжди і водночас";
- Тодд Філд, "Тар";
- Джина Прінс-Байтвуд, "Королева-воїн".
Найкраща актриса:
- Кейт Бланшетт, "Тар";
- Віола Девіс, "Королева-воїн";
- Деніелл Дедвайлер, "До";
- Ана де Армас, "Білявка";
- Емма Томпсон, "Любов за викликом";
- Мішель Єо, "Все завжди і водночас".
Найкращий актор:
- Остін Батлер, "Елвіс";
- Колін Фаррелл, "Банші Інішерина";
- Брендан Фрейзер, "Кит";
- Деріл МакКормак, "Любов за викликом";
- Пол Мескаль, "Сонце моє";
- Білл Наї, "Жити".
"На західному фронті без змін": трейлер фільму, який зібрав найбільше номінацій премії BAFTA