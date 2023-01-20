Переможців буде оголошено на церемонії вручення кінопремії EE BAFTA Film Awards у неділю, 19 лютого, о 21:00 годині в Королівському фестивальному залі Southbank Centre, що у Лондоні. Також захід транслюватиметься на BBC1 та iPlayer.

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BAFTA-2023 оголосила номінантів

Церемонію проведе відзначений нагородами актор, ведучий і письменник Річард Е. Грант, а ведучою буде Елісон Гаммонд. Кінокритик Алі Пламб та ведуча журналістка Вік Хоуп вітатимуть гостей на червоній доріжці. Цьогоріч вперше на церемонії BAFTA-2023 у прямому ефірі назвуть переможців фінальних чотирьох категорій.

Цікаво. "На західному фронті без змін" режисера Едварда Бергера отримав найбільшу кількість номінацій – 14. Він став одним із найбільш номінованих неангломовних фільмів в історії BAFTA. Раніше це вдалося стрічці "Тигр, що крадеться, дракон, що ховається" 2000 року (15 номінацій), а ще раніше – фільму "Ганді" 1982 року з 16 номінаціями.

Крім цього, у 2023 році вперше номінацію на BAFTA Film отримали такі актори:

Анна де Армас ("Білявка");

Анджела Бассет ("Чорна пантера: Ваканда назавжди");

Остін Батлер ("Елвіс");

Колін Фаррелл ("Банші Інішерина");

Брендан Фрейзер ("Кит");

Пол Мескаль ("Після загару");

Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас").

У категорії "Найкращий режисер" четверо із шести також номіновано вперше:

Джина Прінс-Байтвуд ("Королева-воїн");

Тодд Філд ("Тар"),

Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")

Едвард Берґер ("На західному фронті без змін").

Список усіх номінантів основних категорій премії BAFTA Film Awards

Найкращий фільм:

"На західному фронті без змін";

"Банші Інішерина";

"Елвіс";

"Все завжди і водночас";

"Тар".

Найкращий режисер:

Едвард Бергер, "На західному фронті без змін";

Мартін Мак-Дона, "Банші Інішерина";

Пак Чхан Ук, "Рішення піти";

Деніел Шайнерт, "Все завжди і водночас";

Тодд Філд, "Тар";

Джина Прінс-Байтвуд, "Королева-воїн".

Найкраща актриса:

Кейт Бланшетт, "Тар";

Віола Девіс, "Королева-воїн";

Деніелл Дедвайлер, "До";

Ана де Армас, "Білявка";

Емма Томпсон, "Любов за викликом";

Мішель Єо, "Все завжди і водночас".

Найкращий актор:

Остін Батлер, "Елвіс";

Колін Фаррелл, "Банші Інішерина";

Брендан Фрейзер, "Кит";

Деріл МакКормак, "Любов за викликом";

Пол Мескаль, "Сонце моє";

Білл Наї, "Жити".

"На західному фронті без змін": трейлер фільму, який зібрав найбільше номінацій премії BAFTA