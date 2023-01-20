Переможців буде оголошено на церемонії вручення кінопремії EE BAFTA Film Awards у неділю, 19 лютого, о 21:00 годині в Королівському фестивальному залі Southbank Centre, що у Лондоні. Також захід транслюватиметься на BBC1 та iPlayer.

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BAFTA-2023 оголосила номінантів

Церемонію проведе відзначений нагородами актор, ведучий і письменник Річард Е. Грант, а ведучою буде Елісон Гаммонд. Кінокритик Алі Пламб та ведуча журналістка Вік Хоуп вітатимуть гостей на червоній доріжці. Цьогоріч вперше на церемонії BAFTA-2023 у прямому ефірі назвуть переможців фінальних чотирьох категорій.

Крім цього, у 2023 році вперше номінацію на BAFTA Film отримали такі актори:

  • Анна де Армас ("Білявка");
  • Анджела Бассет ("Чорна пантера: Ваканда назавжди");
  • Остін Батлер ("Елвіс");
  • Колін Фаррелл ("Банші Інішерина");
  • Брендан Фрейзер ("Кит");
  • Пол Мескаль ("Після загару");
  • Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас").

У категорії "Найкращий режисер" четверо із шести також номіновано вперше:

  • Джина Прінс-Байтвуд ("Королева-воїн");
  • Тодд Філд ("Тар"),
  • Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")
  • Едвард Берґер ("На західному фронті без змін").

Список усіх номінантів основних категорій премії BAFTA Film Awards

Найкращий фільм:

  • "На західному фронті без змін";
  • "Банші Інішерина";
  • "Елвіс";
  • "Все завжди і водночас";
  • "Тар".

Найкращий режисер:

  • Едвард Бергер, "На західному фронті без змін";
  • Мартін Мак-Дона, "Банші Інішерина";
  • Пак Чхан Ук, "Рішення піти";
  • Деніел Шайнерт, "Все завжди і водночас";
  • Тодд Філд, "Тар";
  • Джина Прінс-Байтвуд, "Королева-воїн".

Найкраща актриса:

  • Кейт Бланшетт, "Тар";
  • Віола Девіс, "Королева-воїн";
  • Деніелл Дедвайлер, "До";
  • Ана де Армас, "Білявка";
  • Емма Томпсон, "Любов за викликом";
  • Мішель Єо, "Все завжди і водночас".

Найкращий актор:

  • Остін Батлер, "Елвіс";
  • Колін Фаррелл, "Банші Інішерина";
  • Брендан Фрейзер, "Кит";
  • Деріл МакКормак, "Любов за викликом";
  • Пол Мескаль, "Сонце моє";
  • Білл Наї, "Жити".

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