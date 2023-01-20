Победители будут объявлены на церемонии вручения кинопремии EE BAFTA Film Awards в воскресенье, 19 февраля, в 21 час в Королевском фестивальном зале Southbank Centre в Лондоне. Мероприятие также будет транслироваться на BBC1 и iPlayer.

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BAFTA-2023 объявила номинантов

Церемонию проведет отмеченный наградами актер, ведущий и писатель Ричард Э. Грант, а ведущей будет Элисон Гаммонд. Кинокритик Али Пламб и ведущая журналистка Вик Хоуп приветствуют гостей на красной дорожке. В этом году впервые на церемонии BAFTA-2023 в прямом эфире назовут победителей четырех финальных категорий.

Кроме этого, в 2023 году впервые номинацию на BAFTA Film получили следующие актеры:

  • Анна де Армас ("Блондинка");
  • Анджела Бассет ("Черная пантера: Ваканда навсегда");
  • Остин Батлер ("Элвис");
  • Колин Фаррелл ("Банши Инишинина");
  • Брендан Фрейзер ("Кит");
  • Пол Мескаль ("После загара");
  • Джонатан Ке Кван ("Всё везде и сразу").

В категории "Лучший режиссер" четверо из шести также номинированы впервые:

  • Джина Принс-Байтвуд ("Королева-воин");
  • Тодд Филд ("Тар"),
  • Дэн Кван и Дэниел Шайнерт ("Всё везде и сразу")
  • Эдвард Бергер ("На западном фронте без перемен").

Список всех номинантов основных категорий премии BAFTA Film Awards

Самый лучший фильм:

  • "На западном фронте без перемен";
  • "Банши Инеерина";
  • "Элвис";
  • "Всё везде и сразу";
  • "Тар".

Лучший режиссер:

  • Эдвард Бергер, "На западном фронте без перемен";
  • Мартин Мак-Дона, "Банши Инишинина";
  • Пак Чхан Ук, "Решение уйти";
  • Дэниел Шайнерт, "Всё везде и сразу";
  • Тодд Филд, "Тар";
  • Джина Принс-Байтвуд, "Королева-воин".

Лучшая актриса:

  • Кейт Бланшетт, "Тар";
  • Виола Дэвис, "Королева-воин";
  • Дэниел Дедвайлер, "К";
  • Ана де Армас, "Блондинка";
  • Эмма Томпсон, "Любовь по вызову";
  • Мишель Ео, "Всё везде и сразу".

Лучший актер:

  • Остин Батлер, "Элвис";
  • Колин Фаррелл, "Банши Инишинина";
  • Брендан Фрейзер, "Кит";
  • Дэрил МакКормак, "Любовь по вызову";
  • Пол Мескаль, "Солнце мое";
  • Билл Наи, "Жить".

"На западном фронте без перемен": трейлер фильма, собравший больше всего номинаций премии BAFTA