Среди лент, которые украинцы чаще всего просматривали во время послерождественских праздников, оказался и новый фильм с Дэниелом Крейгом "Достать ножи: Стеклянная луковица" и украинская лента "Максим Оса и золото Песиголовца". Полный список лент, из которых можно выбрать атмосферное для вечернего просмотра – смотрите ниже.

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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix с 9 по 15 января

Самые популярные фильмы Netflix в Украине

За период с 9 по 15 января украинцы чаще всего пересматривали американский триллер. "Бледно-голубой глаз" по сценарию и режиссуре Скотта Купера. Главную роль сыграл Кристиан Бэйл. Сюжет разворачивается в 1830-е годы, когда ветеран-детектив Август Ландор расследует серию убийств в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте, Нью-Йорк. Ему помогает Эдгар Аллан По, молодой курсант академии.

"Бледно-голубой глаз": смотрите трейлер

Больше популярных лент, которые есть в рейтинге:

"Достать ножи: Стеклянная луковица";

"Как я стал гангстером. Правдивая история";

"Максим Оса и золото Песиголовца";

"Время";

"Исчезла собака";

"Красное сообщение";

"Тяжелая мишень 2";

"Ищу тебя";

"Загадочное убийство".

Самые популярные фильмы Netflix с 9 по 15 января / Netflix

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Самые популярные сериалы Netflix в Украине

Самым популярным сериалом за период с 9 по 15 января стал 2 сезон сериала "Джинни и Джорджия". По сюжету 1 сезона, потрясающая блондинка Джорджия с 2 детьми переезжает в новый город. Семейка покупает дом на деньги, которые достались женщине после смерти мужчины. Ее старшая дочь Джинни устраивается в школу и становится одной из популярных девушек, а вот младший сын Остин только учится преодолевать трудности и неприятие обществом. Поэтому во втором мы получаем ответы на следующие вопросы:

Куда убежали Джинни и Остин?

Выйдет ли замуж Джорджия?

Как будут развиваться отношения Джорджии с Джо?

Будут ли семью преследовать частные детективы?

Остались ли доказательства того, что Джорджия убила своего мужа?

Какие секреты женщины еще раскроет ее сестра?

"Джинни и Джорджия" 2 сезон: смотрите трейлер

Больше популярных сериалов, которые есть в рейтинге:

"Джинни и Джорджия", 1 сезон;

"Калейдоскоп", 1 сезон;

"Уэнздей", 1 сезон;

"Викинги: Вальгалла", 2 сезон;

"Викинги: Вальгалла", 1 сезон;

"Эмили в Париже", 3 сезон;

"Шантаж", 1 сезон;

"Сексификация", 1 сезон;

"1899", 1 сезон.

Самые популярные сериалы Netflix с 9 по 15 января / Netflix