Серед стрічок, які українці найчастіше переглядали у час післяріздвяних свят, опинився й новий фільм з Денієлом Крейґом "Ножі наголо: Скляна цибуля" та українська стрічка "Максим Оса та золото Песиголовця". Повний список стрічок, з яких можна обрати щось атмосферне для вечірнього перегляду – дивіться нижче.

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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix від 9 по 15 січня

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні

За період від 9 по 15 січня українці найчастіше переглядали американський трилер "Блідо-блакитне око" за сценарієм і режисурою Скотта Купера. Головну роль зіграв Крістіан Бейл. Сюжет розгортається у 1830-х роках, коли ветеран-детектив Август Ландор розслідує серію вбивств у Військовій академії Сполучених Штатів у Вест-Пойнті, Нью-Йорк. Йому допомагає Едгар Аллан По, молодий курсант академії.

"Блідо-блакитне око": дивіться трейлер

Більше популярних стрічок, які є в рейтингу:

"Ножі наголо: Скляна цибуля";

"Як я став гангстером. Правдива історія";

"Максим Оса та золото Песиголовця";

"Час";

"Зникла собака";

"Червоне повідомлення";

"Важка мішень 2";

"Шукаю тебе";

"Загадкове вбивство".

Найпопулярніші фільми Netflix від 9 по 15 січня / Netflix

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Найпопулярніші серіали Netflix в Україні

Найпопулярнішим серіалом за період від 9 по 15 січня став 2 сезон серіалу "Джинні і Джорджія". За сюжетом 1 сезону, приголомшлива білявка Джорджія з 2 дітьми переїжджає в нове місто. Сімейка купує будинок на гроші, які дістались жінці після смерті чоловіка. Її старша донька Джинні влаштовується у школу та стає однією з популярних дівчат, а от молодший син Остін тільки вчиться долати труднощі й несприйняття суспільством. Тож у другому ми отримуємо відповіді на такі питання:

Куди втекли Джинні й Остін?

Чи вийде заміж Джорджія?

Як розвиватимуться стосунки Джорджії з Джо?

Чи будуть сім'ю переслідувати приватні детективи?

Чи залишились докази того, що Джорджія вбила свого чоловіка?

Які таємниці жінки ще розкриє її сестра?

"Джинні і Джорджія" 2 сезон: дивіться трейлер

Більше популярних серіалів, які є в рейтингу:

"Джинні і Джорджія", 1 сезон;

"Калейдоскоп", 1 сезон;

"Венздей", 1 сезон;

"Вікінги: Вальгалла", 2 сезон;

"Вікінги: Вальгалла", 1 сезон;

"Емілі в Парижі", 3 сезон;

"Шантаж", 1 сезон;

"Сексіфікація", 1 сезон;

"1899", 1 сезон.

Найпопулярніші серіали Netflix від 9 по 15 січня / Netflix