Эта волшебная кинолента о девочке с большими красивыми глазами и не менее большими и выразительными кудрями пленила сердца миллионов. Кино 24 покажет, как же изменились главные герои любимого фильма.

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О чем фильм "Кудряшка Сью"

"Кудряшка Сью" – замечательная семейная кинокомедия о мелких аферистах, которые оказались в Чикаго.

По сюжету, в сердце этого города судьба забросила афериста Билла Дансера и сообразительную кудрявую девочку, находящуюся под его опекой. Так, этот раз Биллу улыбнулась удача.

Его мошенничество приводит к тому, что он и маленькая красавица Сью оказываются в шикарном поместье. Они "разыграли" ситуацию так, как будто Билл попал под колеса машины, которой управляла молодая женщина. Испугавшись за жизнь Билла, она приглашает его и Сью пожить временно у нее дома...

"Кудряшка Сью": смотрите онлайн трейлер фильма

Роли исполняли:

Джеймс Белуши – Билл Дансер

Элисон Портер – Кудряшка Сью (Сьюзен Дансер)

Келли Линч – Грей Эллисон

Джон Гетц – Уолкер Маккормик

Фред Далтон Томпсон – Бернард Оксбар

Как изменились главные актеры фильма "Кудряшка Сью"



Элисон Портер – Кудряшка Сью тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Джеймс Белуши – Билл Дансер тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Келли Линч – Грей Эллисон тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Видеть то, как меняются актеры, воплотившие любимых героев на экране, всегда интересно. Но не менее интересным будет пересмотреть еще раз фильмы с их участием. Так как впереди ждут выходные, запланируйте себе семейный просмотр фильма "Кудряшка Сью" и погружайтесь в приятную атмосферу.