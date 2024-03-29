Ця чарівна кінострічка про дівчинку з великими красивими очима та не менш великими та виразними кучерями полонила серця мільйонів. Кіно 24 покаже, як же ж змінились головні герої улюбленого фільму.

Дивіться також Сила духу, яку відчутно через екран: спортивні драми, що варті уваги

Про що фільм "Кучерявка Сью"

"Кучерявка Сью" – чудова сімейна кінокомедія про дрібних аферистів, які опинилися в Чикаго.

За сюжетом, в серце цього міста доля закинула афериста Білла Дансера і кмітливу кучеряву дівчинку, що знаходиться під його опікою. Так, цього разу Біллу посміхнулася удача.

Його шахрайство приводить до того, що він і маленька красуня Сью опиняються в шикарному маєтку. Вони "розіграли" ситуацію так, наче Білл потрапив під колеса машини, якою кермувала молода жінка. Злякавшись за життя Білла, вона запрошує його і Сью пожити тимчасово у неї вдома ..

"Кучерявка Сью": дивіться онлайн трейлер фільму

Ролі виконували:

Джеймс Белуші – Білл Дансер

Елісон Портер – Кучерявка Сью (Сьюзен Дансер)

Келлі Лінч – Грей Еллісон

Джон Гетц – Волкер Маккормік

Фред Далтон Томпсон – Бернард Оксбар

Як змінилися головні актори фільму "Кучерявка Сью"



Елісон Портер – Кучерявка Сью тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Джеймс Белуші – Білл Денсер тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Келлі Лінч – Грей Еллісон тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Бачити те, як змінюються актори, що втілили улюблених героїв на екрані, завжди цікаво. Та не менш цікавим буде переглянути ще раз фільми з їхньою участю. Так як попереду чекають вихідні, заплануйте собі сімейний перегляд фільму "Кучерявка Сью" та поринайте в приємну атмосферу.