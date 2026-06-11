8 классных фильмов, которые стоит посмотреть ещё раз

Не бывает так, чтобы человек за всю свою жизнь хотя бы два раза не посмотрел один и тот же фильм. Если такое происходит, это означает, что авторы создали действительно качественный продукт.

Возможно, вы сейчас в поисках фильма на вечер, то 24 Канал рекомендует подборку фильмов, которые когда-то были популярны и их точно стоит посмотреть еще раз. Ведь, как говорится, классика – вечна.

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"Начало", 2010

Рейтинг IMDb: 8,8

Это научно-фантастический триллер Кристофера Нолана,, ставший самым рейтинговым боевиком в истории кино. Сюжет рассказывает о тех,, которые могут погружаться в сны людей для манипуляции их подсознанием,, выполняя опасное задание по имплантации идей в мозг бизнесмена.

"Начало": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фонтан", 2006

Рейтинг IMDb: 7,1

Сюжет разворачивается в трех временных измерениях: в XVI веке, в наши дни и в условном будущем.

Настоящее: талантливый онколог Том Крео отчаянно ищет лекарство от опухоли мозга, чтобы спасти свою смертельно больную жену Изи.

Прошлое: испанский конкистадор Томас отправляется в Новый Свет на поиски Древа Жизни, чтобы спасти свою королеву Изабеллу от гибели и инквизиции.

Будущее: мужчина в космическом пузыре (он же Том) медитирует и летит к умирающей звезде Шибальба, вместе со стареющим Древом Жизни. Он надеется воскресить Древо и воссоединиться с любимой.

"Фонтан": смотрите онлайн трейлер фильма

"В чужом ряду", 2002

Рейтинг IMDb: 6,5

Это напряженный психологический триллер, в котором незначительное ДТП перерастает в эпическую и разрушительную войну двух мужчин, которая полностью меняет их жизни. Молодой и амбициозный адвокат и страховой брокер-неудачник начинают ожесточенную войну друг против друга, ведь тот зловещий день испортил самые важные события в их жизни.

"В чужом ряду": смотрите онлайн трейлер фильма

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