Для безнадежных романтиков и чувственных людей нет ничего приятнее, чем просмотр интересного и удачного романтического фильма. Кино 24 расскажет о некоторых из культовых классических фильмов о любви, которые стоит посмотреть тем, кто любит "Титаник".

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"Касабланка" (1942)

Фильм рассказывает историю американского эмигранта Рика и его бывшей возлюбленной Ильзы. Она снова появляется в жизни мужчины, когда вместе с новым партнером ищет убежища от нацистов.

Это один из лучших романтических фильмов, ставший классикой в истории кино. В нем соединилось идеальное количество романтики, драмы и напряжения. Он выходит за пределы просто любовной истории и добавляет интересные сюжетные линии. Лента бесспорно повлияла на все последующие фильмы о любви.

"Касабланка": смотрите трейлер онлайн

"Перед рассветом" (1995)

Трилогия Ричарда Линклейтера "Перед рассветом", "Перед заходом солнца" и "Перед полуночью", – удачная от первого до последнего фильма. Но первая часть остается самой выдающейся. Это история молодых людей – Джесси и Селин, которые встречаются в поезде в Европе, чтобы провести один волшебный вечер в Вене. Вероятность того, что это будет их единственная ночь вместе, довольно высока. Но они все равно влюбляются.

Фильм станет идеальным выбором для тех, кто ценит продуманные и реалистичные диалоги, создающие увлекательную связь между персонажами. Химия между актерами на высоком уровне, она дает возможность погрузиться в историю с головой. Для многих это любимый культовый роман.

"Перед рассветом": смотрите трейлер онлайн

"Любовное настроение" (2000)

События фильма происходят в Гонконге в 1962 году. Чоу и Су в один и тот же день въезжают в две соседние комнаты в доме. Они женаты, а их партнеры часто задерживаются на работе. Так между Чоу и Су возникает дружба. Вдруг они подозревают, что их муж и жена им изменяют. Это еще больше сближает пару – но они решают сохранять только платоническую связь.

Лента понравится тем, кто ценит эстетику, теплые цвета, интимную атмосферу в кино. Она отличается особым взглядом на историю любви, с медленным и романтическим развитием. Удивительная актерская игра и великолепная режиссура не оставит никого равнодушным.

"Любовное настроение": смотрите трейлер онлайн