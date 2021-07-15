Сервис продолжает создавать русскую озвучку для культовых голливудских сериалов. С начала лета качественное украиноязычное звучание получили три сезона сериала "Элементарно" и седьмой сезон сериала "Декстер". Также на украинском заговорили первые три сезона сериала "Миллиарды" – ранее он вообще не имел украиноязычной версии.

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"Украинцы обожают сериалы и, к сожалению, не всегда имеют возможность смотреть их на родном языке с качественным звучанием. Поэтому мы решили взять инициативу на себя и за свой счет создать эксклюзивную озвучку для культовых голливудских сериалов, которые так любят смотреть наши зрители. Мы уверены, что это мощный толчок для популяризации украинского языка", – отмечает директор SWEET.TV Александр Резунов.

Кто работает над эксклюзивным дубляжом?

К процессу создания дубляжа и озвучки в проекте "Hollywood на украинском" от SWEET.TV обычно присоединяется большая рабочая группа, в состав которой входят лучшие эксперты и редакторы украинской киноиндустрии.

Какие проблемы возникают во время работы над лентами?

Порой во время подготовки возникают действительно жаркие споры. Как, например, во время дублирования фильма "Криминальное чтиво". Лента наполнена "экспрессивными" диалогами с ненормативной лексикой, поэтому возникали сомнения, как лучше переводить ее на украинский язык, чтобы не навредить атмосфере всего фильма.

Было два варианта:

сделать дословный перевод;

придать фразам украинский колорит.

Вопрос вынесли на всеобщее обсуждение, победил второй вариант. В результате онлайн-кинотеатр начал получать отзывы о том, что это лучший его дубляж.

Фильмы в украинском дубляже на SWEET.TV

"Форрест Гамп";

"Лучший стрелок";

"Красавица";

"День сурка";

"Дневник Бриджит Джонс";

первые две части "Люди в черном";

три фильма франшизы "Миссия: невыполнима";

мультфильм "Шрек 2";

мультфильм "Мадагаскар" и другие.

Фильмы доступны абонентам без дополнительных оплат.