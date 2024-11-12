Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на организаторов форума и московский комитет по туризму. К участию в форуме приглашен ряд известных экспертов из разных стран, что вызывает беспокойство

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Известные деятели будут выступать на форуме в Москве

К участию в форуме приглашен ряд известных экспертов из разных стран, что вызывает сомнения относительно этики и политической позиции этих деятелей. Среди них – представители таких стран, как Бразилия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Сербия и другие.

Хотя форум заявлен как важная платформа для обсуждения развития цифровых технологий в культуре и медиа, его проведение в Москве в условиях войны не может не вызывать вопросов о моральной ответственности международных участников.

Ожидается, что на форуме будут присутствовать руководители крупнейших медиахолдингов, онлайн-кинотеатров, а также продюсеры, режиссеры, актеры и представители технологических компаний. Это даст возможность обсудить новейшие тенденции в развитии медиапространства, культурных инициатив и влияния цифровых технологий на креативные индустрии.

Одним из крупнейших событий форума станет участие почетного председателя – известного сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы. Кустурица, который имеет огромный международный авторитет благодаря своим фильмам, известен своей активной позицией в культурных вопросах, и его присутствие на форуме придает ему особый вес.

Кроме Кустурицы, организаторы форума анонсировали участие еще двух известных кинематографистов – американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна, а также французского кинорежиссера Люка Бессона.