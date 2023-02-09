На Megogo вышел фильм "Культурный код Украины: Восток": почему стоит посмотреть

7 февраля на Megogo презентовали документальный фильм-исследование "Культурный код Украины: Восток" режиссера Александра Козаченко. Что нам известно о нем и почему стоит посмотреть – читайте дальше.

Лента "Культурный код Украины: Восток" – попытка дешифровать украинский культурный код, выяснить, что делает Украину страной украинцев. В фокусе фильма – восток Украины.

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"Культурный код Украины: Восток": что известно о фильме

Ожидается, что "Культурный код Украины: Восток" будет частью цикла исследования общенационального проекта. "Авторы фильма вместе с его героями, среди которых будут украинские культурные деятели, нарисуют мировоззренческую карту украинца, проанализируют, что делает каждый регион непохожим на соседние, и попытаются выяснить, где исторические, геополитические и культурные особенности, а где точки соприкосновения, что объединяют все регионы в единую страну", – сообщили в пресс-службе.

Герои фильма

Роман Минин, украинский художник;

Любовь Якимчук, поэтесса, публицистка;

Евгений Филатов, музыкант, композитор, саундпродюсер;

Алевтина Кахидзе, художница, основательница частной резиденции для художников;

Александр Чекменев, фотограф, фотожурналист.

Закадровый текст отсутствует, рассказ построен только на синхронах героев — представителей разных профессий и специальностей, сделавших культуру делом своей жизни.

Герои фильма рассказывают о том, что, по их мнению, оказывает влияние на формирование личности и мировоззрения и что повлияло именно на них. Они говорят об особенностях жизни и работы в различных сферах в индустриальном регионе, о его истории и о том, почему он культурно, экономически и ценностно оказался в ситуации, которую мы видим сейчас. Этот фильм о сохранении знаний о выдающихся личностях для последующих поколений, своеобразный альманах о носителях украинской культуры,

— комментирует замысел фильма режиссер Александр Козаченко.

В фильме "Культурный код Украины: Восток" герои размышляют, что такое культура в целом и украинская культура в частности оценивают роль культуры в частной жизни и жизни страны, говорят о культурной идентификации.

Съемки проекта состоялись в 2021 году, до полномасштабного вторжения России, и продолжались более полугода с перерывами.

Творческая команда

автор идеи, режиссер и оператор – Александр Козаченко;

сценарист и интервьюер - Виктория Ким;

режиссеры монтажа - Максим Десятерик и Светлана Залога.

Лента можно посмотреть эксклюзивно и безвозмездно на Megogo.

"Культурный код Украины: Восток": смотрите трейлер