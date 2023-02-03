На сегодняшний день картина "Как выжить, когда тебя убивают" – на финальном этапе производства. Съемки завершены, так что зрители вскоре смогут в очередной раз пересмотреть историю о несокрушимости украинского народа и чрезвычайной воле к жизни.

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"Как выжить, когда тебя убивают": дата выхода и сюжет фильма

Фильм создан с помощью Объединения Украинских Продюсеров, снимающего кино о причинах, ходе и выводах войны России против Украины. Сценарий к фильму написали Виктория Мухина и Юлия Федец.

Как отмечает пресс-служба фильма, "Как выжить, когда тебя убивают" — это история 40 незнакомых между собой людей, которые весной 2022 года оказались вместе в заброшенном доме в Гостомеле. Все они гражданские, которые не были готовы к опасным условиям для жизни: громких выстрелов, циничного врага, отсутствия воды, пищи, тепла и связи и жизни под прицелом. Однако у них есть одна цель – в конце концов выйти живыми.

"Фильм построен как "инструкция по выживанию": 10 правил, дающих шанс абсолютно неподготовленным людям выжить в экстремальных условиях войны. Каждое правило проиллюстрировано нашей историей. Я убеждена в том, что именно способность объединиться и проактивная готовность каждого на своем месте заботиться о других, обеспечили успех этой группе людей", – поделилась Юлия Федец.

15 часов без света, тепла, еды и воды. Их дома взрывали, а их – держали под прицелом. Их задача – выжить. Они выжили,

– говорится в тизере ленты.

"Как выжить, когда тебя убивают": смотрите тизер ленты онлайн

По словам продюсера фильма Илоны Шнейдер, они спаслись, потому что им было не безразлично друг на друга. Когда она впервые попала на съемки, ей показалось, что это голливудская локация, на которой снимают кино об апокалипсисе – там не было уцелевших домов.

"Казалось, что выжить в таком месте просто невозможно. Но героям фильма это удалось. День за днем глубже знакомясь с героями, их жизнью и обстоятельствами, вся съемочная команда прониклась таким сочувствием к ним, что тайком каждый из нас благодарил Бога, что эти люди выжили", – вспомнила она.

Кадр из ленты "Как выжить, когда тебя убивают" / Скриншот из тизера

"Для меня этот проект – своеобразная метафора жизнестойкости и желания выстоять всей Украины, – продолжила Юлия Федец. – Несмотря на страшную реальность, в которой мы оказались, у украинцев есть просто чрезвычайная воля к жизни и свободе и пытаются поддерживать друг друга, как могут. Кто-то защищает страну и отдает свою жизнь на фронте, кто-то перестраивает свой бизнес и волонтерит, кто-то донатит, кто-то активен в информационном поле или помогает другим образом. Но мы все объединены, и у нас есть огромное желание выстоять. И победить. Как поступили люди в одном заброшенном доме в Гостомеле. Они объединились и выжили".

Известно, что большинство героев из фильма после эвакуации продолжает жить в Киеве – в разрушенном ЖК в Гостомеле. До полномасштабного вторжения это был красивый жилой комплекс, в котором покупали квартиры успешные и состоятельные специалисты далеких от войны профессий.

Мы начинали съемки летом, и однажды утром прибыли на локацию, а там вся улица за ночь расцвела, изобилует цветами. В этот момент я поняла, что нам всем вместе удастся. Украина победит,

– отметила Илона Шнейдер.

Напомним, премьера фильма "Как выжить, когда тебя убивают" состоится 24 февраля на телеканале СТБ.

Кадр из ленты "Как выжить, когда тебя убивают" / Скриншот из тизера