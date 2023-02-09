Стрічка "Культурний код України: Схід" — спроба дешифрувати український культурний код, з’ясувати, що робить Україну країною українців. У фокусі фільму – схід України.

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"Культурний код України: Схід": що відомо про фільм

Очікується, що "Культурний код України: Схід" буде частиною циклу дослідження загальнонаціонального проєкту. "Автори фільму разом із його героями, серед яких будуть українські культурні діячі, намалюють світоглядну мапу українця, проаналізують, що робить кожен регіон несхожим на сусідні, та спробують з’ясувати, де історичні, геополітичні та культурні особливості, а де точки дотику, що об’єднують всі регіони в єдину країну", – повідомили у пресслужбі.

Герої фільму

Роман Мінін, український художник;

Любов Якимчук, поетеса, публіцистка;

Євген Філатов, музикант, композитор, саундпродюсер;

Алевтина Кахідзе, художниця, засновниця приватної резиденції для художників;

Олександр Чекменьов, фотограф, фотожурналіст.

Закадровий текст відсутній, розповідь побудована лише на синхронах героїв — представників різних професій та спеціальностей, які зробили культуру справою свого життя.

Герої фільму розповідають про те, що, на їхню думку, впливає на формування особистості та світогляду і що вплинуло саме на них. Вони говорять про особливості життя та роботи у різних сферах в індустріальному регіоні, про його історію та про те, чому він культурно, економічно та ціннісно опинився у такій ситуації, яку ми бачимо зараз. Цей фільм про збереження знань про видатних особистостей для наступних поколінь, своєрідний альманах про носіїв української культури,

— коментує задум фільму режисер Олександр Козаченко.

У фільмі "Культурний код України: Схід" герої розмірковують, що таке культура загалом та українська культура зокрема, оцінюють роль культури у приватному житті та житті країни, говорять про культурну ідентифікацію.

Зйомки проєкту відбулися у 2021 році, до повномасштабного вторгнення росії, та тривали понад пів року з перервами.

Творча команда

автор ідеї, режисер та оператор — Олександр Козаченко;

сценарист та інтерв’юер — Вікторія Кім;

режисери монтажу — Максим Десятерик та Світлана Залога.

Стрічку можна подивитися ексклюзивно та безоплатно на Megogo.

"Культурний код України: Схід": дивіться трейлер