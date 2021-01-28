В 2021 году киноманов ждет немало интересных новинок кино. Среди них – фильм "Курьер" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Что известно о шпионской ленте, фото и трейлер – смотрите в материале.

Источник: 24 канал

Премьера фильма "Курьер" запланирована на 19 марта 2021 года. А пока до релиза остается больше месяца, его авторы совместно с представителями Lionsgate активно подогревают интерес публики к этой новинке кино. На днях в ютубе опубликовали первый официальный трейлер "Курьера", в котором раскрыли несколько интересных деталей о фильме.

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"Курьер": сюжет и трейлер

Лента "Курьер" привлекла немалое внимание киноманов, ведь в ее основу взяли реальные события, которые произошли в 1960 году. По сюжету, знаменитого британского бизнесмена Гревилла Винна завербовали в МИ-6. Отныне богач является тайным агентом, который отправляется в Москву, чтобы получить важную информацию от информатора Олега Паньковського. Миссия очень опасна, ведь мужчина является высокопоставленным чиновником советской разведки.

В трейлере показали, как главный герой вынужден был по-настоящему стать шпионом и действовать в стране, где из каждой щели за ним могли следить. Как в таких условиях собрать необходимую информацию и как покинуть Москву живым: захватывающий фильм "Курьер" имеет шансы стать одной из самых интересных премьер 2021 года.

"Курьер": смотрите трейлер

Актеры фильма "Курьер"

Не меньший восторг у киноманов вызвал и актерский состав ленты "Курьер". Главные роли в шпионской драме сыграли:

Бенедикт Камбербэтч

Рейчел Броснаген

Мераб Нинидзе

Джесси Бакли

Энгус Райт

Кадры из фильма "Курьер" / Фото Пресс-служба ленты