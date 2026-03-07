Лента рассказывает о трех женщинах, жизни которых пересекаются во время Недели моды в Париже. Но больше всего привлекает внимание то, что в фильме есть упоминания об Украине. Эти отрывки опубликовали на инстаграм-странице OK'S models.

К слову Я очень рано потеряла маму и бабушку, – Анджелина Джоли о личной роли в фильме "Кутюр"

В фильме снялась украинская модель Юлия Ратнер, благодаря которой и удалось поднять важные темы в ленте. Она сыграла немного младшую версию самой себя. Во время съемок Юлия предложила добавить несколько сцен, чтобы объяснить поведение героини.

Мне не нравилось отсутствие контекста, ведь по истории героиня несколько дней уезжала из Украины, пережила травму войны и поэтому была "колючей". К сожалению, в финальной версии осталась только одна из двух добавленных мной сцен, но надеюсь, зритель все поймет,

– рассказала Юлия Ратнер в интервью Elle.

В одной из сцен персонажка Юлии обращается к своему парню, который находится в Украине.

"Солнце, я знаю, что ты меня не послушаешь, но я тебя очень прошу, хотя бы за двумя стенами, хорошо? Пожалуйста, береги себя", – эта фраза звучит в фильме на украинском языке.

В другой сцене героиня рассказывает другой модели из Южного Судана, что она родом из Запорожья, но переехала в Киев.

Почему критикуют Vogue?

Юлия Ратнер раскритиковала украинское издание Vogue. Дело в том, что в сообщениях или статьях о ленте редакторы почти не упоминают о самой Юлии и то, что ей удалось поднять в фильме вопрос войны в Украине.

Сколько репостов французского фильма должен сделать украинский Vogue, чтобы добавить хотя бы одно упоминание о том, что в актерском составе есть украинская модель, которая принесла в фильм тему войны в Украине?

– подчеркнула Юлия Ратнер.

Что известно о фильме "Кутюр"?