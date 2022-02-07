Кроме этого, актрисе вспомнили, что во время операции "Несокрушимая скала" в Секторе Газа, проведенной с 7 июля по 26 августа 2014 года, Гадот поддерживала Израиль и осуждала палестинское исламское движение Хамас.

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В 2017 году по этим же причинам в арабских странах запретили прокат фильма "Чудо-женщина", где израильская актриса сыграла главную роль.

Что известно о Галь Гадот?

В 20 лет Галь Гадот поступила на обязательную службу в Армию Израиля, где прослужила два года до звания сержанта. Именно военное знание и умение владеть оружием, по мнению актрисы, стало одной из причин, почему она получила роль в фильме "Форсаж". В армии Галь Гадот была инструктором по боевой подготовке и отвечала за физическую подготовку солдат. После службы Гадот поступила в колледж на курс изучения права, однако не закончила обучение. После этого начала пробовать себя в актерской профессии.

Источник: Википедия

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Что стоит знать о фильме "Смерть на Ниле"

Картину сняли еще в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса не смогли ее выпустить на экраны раньше.

Интересно, что сюжет основывается на одноименном романе Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро. В центре событий – египетский шикарный отдых бельгийского детектива Эркюля Пуаро на борту гламурного парохода, который впоследствии превращается в устрашающий поиск убийцы. Сюжет по официальному синопсису немного напоминает "Достать ножи" и "Загадочное убийство". Однако эта история разворачивается на фоне эпических пейзажей с широкими пустынями и величественными пирамидами Гизы.

К чему привела ревность, страсть, немалое количество сюжетных поворотов – узнаете после просмотра. Из трейлера становится понятно, что зрителям придется заморочиться над ошеломляющей развязкой ленты.

Кроме Галь Гадот, Кеннет Браны и Арми Хаммер, в ленте сыграли такие актеры:

Том Бейтман;

Аннетт Бенинг;

Расселл Брэнд;

Али Фазал;

Дон Френч;

Роуз Лесли;

Эмма Маккей;

Софи Оконедо;

Дженнифер Сондерс;

Летишиа Райт.

Режиссером стал Кеннет Брана, который ранее работал над фильмом "Убийство в Восточном экспрессе".

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