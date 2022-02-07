Крім цього, актрисі пригадали, що під час операції "Непорушна скеля" в секторі Газа, проведеної з 7 липня по 26 серпня 2014 року, Ґадот підтримувала Ізраїль та засуджувала палестинський ісламський рух Хамас.

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У 2017 році з цих же причин в арабських країнах заборонили прокат фільму "Диво-жінка", де ізраїльська акторка зіграла головну роль.

Що відомо про Ґаль Ґадот? У 20 років Ґаль Ґадот вступила на обов'язкову службу в Армію Ізраїлю, де прослужила два роки до звання сержанта. Саме військові знання і вміння володіти зброєю, на думку актриси, стало однією з причин, чому вона отримала роль у фільмі "Форсаж". В армії Ґаль Ґадот була інструкторкою з бойової підготовки й відповідала за фізичну підготовку солдатів. Після служби Ґадот вступила в коледж на курс вивчення права, проте не завершила навчання. Після цього почала пробувати себе в акторській професії.

Джерело: Вікіпедія

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Що варто знати про фільм "Смерть на Нілі"

Картину зняли ще у 2019 році, однак, через пандемію коронавірусу, не змогли її випустити на екрани раніше.

Цікаво, що сюжет ґрунтується на однойменному романі Агати Крісті про детектива Еркюля Пуаро. У центрі подій – єгипетський шикарний відпочинок бельгійського детектива Еркюля Пуаро на борту гламурного пароплава, який згодом перетворюється на страхітливий пошук убивці. Сюжет за офіційним синопсисом трохи нагадує "Ножі наголо" та "Загадкове вбивство". Однак, ця історія розгортається на тлі епічних пейзажів з широкими пустелями та величними пірамідами Гізи.

До чого призвела ревність, пристрасть, чимала кількість сюжетних поворотів – дізнаєтеся після перегляду стрічки. З трейлеру стає зрозуміло, що глядачам доведеться морочитися над приголомшливою розв’язкою стрічки.

Крім Ґаль Ґадот, Кеннет Брана та Армі Гаммер, у стрічці зіграли такі актори:

Том Бейтман;

Аннетт Бенінг;

Рассел Бренд;

Алі Фазал;

Дон Френч;

Роуз Леслі;

Емма Маккей;

Софі Оконедо;

Дженніфер Сондерс;

Летиція Райт.

Режисером став Кеннет Брана, який раніше працював над фільмом "Вбивство у "Східному експресі".

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