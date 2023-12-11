5 украинских фильмов, попавших в официальные квалификационные списки на Оскар 2024

В официальные списки квалификации на премию Оскар попали пять фильмов украинского производства. Пока это указывает на возможность рассмотрения фильмов в качестве претендентов. Это означает, что ленты отвечают требованиям премии и могут стать участниками оскаровской гонки.

Объявлены списки в категориях "Полнометражный анимационный фильм", "Полнометражный документальный фильм" и "Международный фильм". Среди фильмов, успешно прошедших технический отбор, есть представляющие Украину. Узнайте, какие фильмы попали в список.

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Украинские фильмы, попавшие в квалификационные списки на Оскар

"20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм Мстислава Чернова фигурирует в двух списках: среди документальных полнометражных фильмов и претендент от Украины в категории "Международный фильм".

Лента рассказывает о первых днях полномасштабного вторжения, когда Чернов и фотокорреспондент Евгений Малолетко стали последними остававшимися в Мариуполе журналистами.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фотофобия"

В номинации "Международный фильм" Словакия представлена фильмом "Фотофобия", общим проектом украинского и чешского режиссеров Ивана Остроховского и Павола Пекарчика.

Сюжет фильма рассказывает о 12-летнем Ники, который вместе со своей семьей проживает на станции харьковского метро. Здесь они ищут убежища от войны. Из-за смертельной опасности мальчику запрещено выходить из укрытия. Блуждая среди заброшенных вагонов и заполненных платформ, Ники встречает 11-летнюю Вику, и перед ним раскрывается новый мир.

"Фотофобия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Закаленные гневом"

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В номинации "Полнометражный документальный фильм" представлено украинское произведение от режиссерского дуэта Леси Калинской и Руслана Батицкого.

Это история взаимоотношений двух человек в течение девяти лет: от событий Революции Достоинства до полномасштабного русского вторжения.

История создания фильма "Закаленные ветром": смотрите онлайн видео

"Откуда куда"

В категории "Полнометражный документальный фильм" представлен фильм Мацека Хамелы. Это украинско-польская копродукция, рассказывающая об эвакуации украинцев в Польшу.

Фильм "Откуда куда" отражает общий портрет украинских беженцев – детей, женщин, пожилых, мужчин и других, которые, после российского вторжения, вынуждены покинуть свои дома и отправиться в неизвестное будущее. Все имеют одну цель – найти безопасное убежище. Усаживаясь в эвакуационный автобус, они делятся своим опытом и рассказывают о том, через что им пришлось пройти.

"Откуда куда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Родина"

Среди документальных лент представлен фильм "Родина" от белорусско-украинского режиссера Александра Михалковича и белорусского режиссера Анны Бадзяки.

В этом фильме раскрывается проблема насилия в белорусской армии, которое, в известной степени, повлекло массовые протесты в 2020 году.