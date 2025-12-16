10 лучших фильмов 21 века, которые обожает Квентин Тарантино
- Квентин Тарантино считает "Падение "Черного ястреба"" лучшим фильмом 21 века, высоко оценивая его режиссуру.
- На втором и третьем местах в его списке – "История игрушек: Большой побег" и "Трудности перевода".
Легендарный режиссер Квентин Тарантино имеет собственный рейтинг лучших фильмов, которые вышли в 21 веке. В его списке даже оказался мультфильм, который он назвал "почти идеальным".
По словам Квентина, в рейтинге лидирует военный боевик Ридли Скотта, передает 24 Канал со ссылкой на Variety.
Какие фильмы обожает Квентин Тарантино?
На первом месте оказался боевик "Падение "Черного ястреба"". Квентин открыто говорит о своем восторге фильмом, а режиссуре отдал отдельную похвалу, ведь назвал ее "шедевральной работой".
Это единственный фильм, который полностью соответствует замыслу "Апокалипсиса сегодня". И визуальный эффект, и ощущения... Он длится 2 часа 45 минут... мое сердце билось на протяжении всего фильма; он захватил меня и никогда не отпускал,
– заявил Квентин.
Рейтинг IMDb составляет 7,7 из 10.
"Падение "Черного ястреба"": смотрите онлайн трейлер фильма
- 2 место – "История игрушек: Большой побег" (режиссер – Ли Анкрич): рейтинг IMDb – 8,3;
"История игрушек: Большой побег": смотрите онлайн трейлер мультика
- 3 место – "Трудности перевода" (режиссер – София Коппола): рейтинг IMDb – 7,7;
"Трудности перевода": смотрите онлайн трейлер фильма
- 4 место – "Дюнкерк" (режиссер – Кристофер Нолан): рейтинг IMDb – 7,8;
"Дюнкерк": смотрите онлайн трейлер фильма
- 5 место – "Нефть" (режиссер – Пол Томас Андерсон): рейтинг IMDb – 8,2;
"Нефть": смотрите онлайн трейлер фильма
- 6 место – "Зодиак" (режиссер – Дэвид Финчер): рейтинг IMDb – 7,7;
"Зодиак": смотрите онлайн трейлер фильма
- 7 место – "Неуправляемый" (режиссер – Тони Скотт): рейтинг IMDb – 6,8;
"Неуправляемый": смотрите онлайн трейлер фильма
- 8 место – "Безумный Макс: Дорога гнева" (режиссер – Джордж Миллер): рейтинг IMDb – 6,8;
"Безумный Макс: Дорога гнева": смотрите онлайн трейлер фильма
- 9 место – "Зомби по имени Шон" (режиссер – Эдгар Райт): рейтинг IMDb – 7,8;
"Зомби по имени Шон": смотрите онлайн трейлер фильма
- 10 место – "В полночь в Париже" (режиссер – Вуди Аллен): рейтинг IMDb – 7,6;
"В полночь в Париже": смотрите онлайн трейлер фильма
