10 найкращих фільмів 21 століття, які обожнює Квентін Тарантіно
- Квентін Тарантіно вважає "Падіння "Чорного яструба"" найкращим фільмом 21 століття, високо оцінюючи його режисуру.
- На другому та третьому місцях у його списку – "Історія іграшок: Велика втеча" та "Труднощі перекладу".
Легендарний режисер Квентін Тарантіно має власний рейтинг найкращих фільмів, які вийшли у 21 столітті. У його списку навіть опинився мультфільм, який він назвав "майже ідеальним".
За словами Квентіна, у рейтингу лідирує військовий бойовик Рідлі Скотта, передає 24 Канал із посиланням на Variety.
Які фільми обожнює Квентін Тарантіно?
На першому місці опинився бойовик "Падіння "Чорного яструба"". Квентін відкрито говорить про свій захват фільмом, а режисурі віддав окрему похвалу, адже назвав її "шедевральною роботою".
Це єдиний фільм, який повністю відповідає задуму "Апокаліпсиса сьогодні". І візуальний ефект, і відчуття… Він триває 2 години 45 хвилин… моє серце билося протягом усього фільму; він захопив мене і ніколи не відпускав,
– заявив Квентін.
Рейтинг IMDb становить 7,7 з 10.
- 2 місце – "Історія іграшок: Велика втеча" (режисер – Лі Анкріч): рейтинг IMDb – 8,3;
- 3 місце – "Труднощі перекладу" (режисер – Софія Коппола): рейтинг IMDb – 7,7;
- 4 місце – "Дюнкерк" (режисер – Крістофер Нолан): рейтинг IMDb – 7,8;
- 5 місце – "Нафта" (режисер – Пол Томас Андерсон): рейтинг IMDb – 8,2;
- 6 місце – "Зодіак" (режисер – Девід Фінчер): рейтинг IMDb – 7,7;
- 7 місце – "Некерований" (режисер – Тоні Скотт): рейтинг IMDb – 6,8;
- 8 місце – "Шалений Макс: Дорога гніву" (режисер – Джордж Міллер): рейтинг IMDb – 6,8;
- 9 місце – "Зомбі на ім'я Шон" (режисер – Едгар Райт): рейтинг IMDb – 7,8;
- 10 місце – "Опівночі в Парижі" (режисер – Вуді Аллен): рейтинг IMDb – 7,6;
