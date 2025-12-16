10 найкращих фільмів 21 століття, які обожнює Квентін Тарантіно

Легендарний режисер Квентін Тарантіно має власний рейтинг найкращих фільмів, які вийшли у 21 столітті. У його списку навіть опинився мультфільм, який він назвав "майже ідеальним".

За словами Квентіна, у рейтингу лідирує військовий бойовик Рідлі Скотта, передає 24 Канал із посиланням на Variety.

Які фільми обожнює Квентін Тарантіно?

На першому місці опинився бойовик "Падіння "Чорного яструба"". Квентін відкрито говорить про свій захват фільмом, а режисурі віддав окрему похвалу, адже назвав її "шедевральною роботою".

Це єдиний фільм, який повністю відповідає задуму "Апокаліпсиса сьогодні". І візуальний ефект, і відчуття… Він триває 2 години 45 хвилин… моє серце билося протягом усього фільму; він захопив мене і ніколи не відпускав,

– заявив Квентін.

Рейтинг IMDb становить 7,7 з 10.

"Падіння "Чорного яструба"": дивіться онлайн трейлер фільму

2 місце – "Історія іграшок: Велика втеча" (режисер – Лі Анкріч): рейтинг IMDb – 8,3;

"Історія іграшок: Велика втеча": дивіться онлайн трейлер мультика

3 місце – "Труднощі перекладу" (режисер – Софія Коппола): рейтинг IMDb – 7,7;

"Труднощі перекладу": дивіться онлайн трейлер фільму

4 місце – "Дюнкерк" (режисер – Крістофер Нолан): рейтинг IMDb – 7,8;

"Дюнкерк": дивіться онлайн трейлер фільму

5 місце – "Нафта" (режисер – Пол Томас Андерсон): рейтинг IMDb – 8,2;

"Нафта": дивіться онлайн трейлер фільму

6 місце – "Зодіак" (режисер – Девід Фінчер): рейтинг IMDb – 7,7;

"Зодіак": дивіться онлайн трейлер фільму

7 місце – "Некерований" (режисер – Тоні Скотт): рейтинг IMDb – 6,8;

"Некерований": дивіться онлайн трейлер фільму

8 місце – "Шалений Макс: Дорога гніву" (режисер – Джордж Міллер): рейтинг IMDb – 6,8;

"Шалений Макс: Дорога гніву": дивіться онлайн трейлер фільму

9 місце – "Зомбі на ім'я Шон" (режисер – Едгар Райт): рейтинг IMDb – 7,8;

"Зомбі на ім'я Шон": дивіться онлайн трейлер фільму

10 місце – "Опівночі в Парижі" (режисер – Вуді Аллен): рейтинг IMDb – 7,6;

"Опівночі в Парижі": дивіться онлайн трейлер фільму

