Квентину Тарантино – 62: 5 фильмов режиссера, которые должен увидеть каждый

Один из самых талантливых режиссеров современности Квентин Тарантино за годы своей карьеры снимал разнообразные фильмы – от лент о войне, до криминала и вестернов. Его работы словно еще один отдельный жанр, где присутствуют быстрые и яркие диалоги, крутые персонажи и драматическая музыка.

Сегодня, 27 марта, Квентин Тарантино празднует день рождения – ему исполняется 62 года. По этому случаю Кино 24 собрало лучшие ленты режиссера, которые должен посмотреть каждый киноман.

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"Бешеные псы" (1992)

Группа бандитов собирается вместе после неудачного ограбления. Им удалось похитить ценные вещи, но два человека погибли. Один из них – очевидно является предателем, работающим на полицию. Ворам предстоит выяснить, кто это, до прибытия их главаря.

Это первый полнометражный фильм Квентина Тарантино, которым режиссер продемонстрировал свой стиль: яркие диалоги, нелинейный сюжет, прыжки во времени, изображение насилия на экране.

"Бешеные псы": смотрите трейлер онлайн

"Криминальное чтиво" (1994)

Фильм рассказывает о двух днях из жизни американских преступников, бандитов и криминальных групп. Все они странным образом пересекаются. Это три сюжетные линии, одна из которых рассказывает о Винсенте и Джулсе, которые размышляют о жизни между драками и выполнением заданий своего босса.

Одна из важнейших работ Квентина Тарантино, изменившая и давшая толчок к развитию независимого кино. Несмотря на три разные истории, это гармоничная, смелая и мастерская картина.

"Криминальное чтиво": смотрите трейлер онлайн

"Джеки Браун" (1997)

Джеки Браун, которая работает стюардессой за мизерную зарплату, тайно провозит через границу наличные для торговца оружием. Когда ею интересуется полиция, Джеки устраивает двойную игру: чтобы освободиться от полиции, криминала и еще и получить немалую сумму.

Эта лента немного отличается от других работ Тарантино. Здесь между героями есть романтическая связь, сюжет развивается немного медленнее. Но фильм все еще эффектный, аутентичный и живой.

"Джеки Браун": смотрите трейлер онлайн

"Убить Билла" (2003)

Главная героиня фильма – Беатрикс Киддо, Невеста, которая ранее была в группировке наемных убийц. Беатрикс предали – бывшие коллеги и их лидер Билл убил всех присутствующих на ее свадьбе и пытался убить ее саму. Теперь она хочет ничего другого, как мести.

Фильм имел длину более 4 часов, поэтому его решили разделить на два тома. И несмотря на то, что они считаются одной картиной, для многих заметна разница. Первый фильм – динамичная история о мести, а второй – медленный вестерн.

"Убить Билла": смотрите трейлер онлайн

"Однажды в Голливуде"

Актер Рик Долтон, который стал известен по участию в сериалах-вестернах, хочет получить роль в полнометражном фильме. В поисках дополнительного заработка и его помощник, водитель и дублер Клифф. Тем временем в Голливуде происходят жестокие убийства.

Этот фильм показывает то, что так важно для Тарантино – стиль Старого Голливуда, 60-е годы, Лос-Анджелес времен его молодости.

"Однажды в Голливуде": смотрите трейлер онлайн