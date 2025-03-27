Сьогодні, 27 березня, Квентін Тарантіно святкує день народження – йому виповнюється 62 роки. З цієї нагоди Кіно 24 зібрало найкращі стрічки режисера, які має подивитися кожен кіноман.

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"Скажені пси" (1992)

Група бандитів збирається разом після невдалого пограбування. Їм вдалося викрасти цінні речі, але двоє людей загинули. Один з них – очевидно є зрадником, що працює на поліцію. Злодіям належить з'ясувати, хто це, до прибуття їхнього ватажка.

Це перший повнометражний фільм Квентіна Тарантіно, яким режисер продемонстрував свій стиль: яскраві діалоги, нелінійний сюжет, стрибки в часі, зображення насильства на екрані.

"Скажені пси": дивіться трейлер онлайн

"Кримінальне чтиво" (1994)

Фільм розповідає про два дні з життя американських злочинців, бандитів і кримінальних груп. Усі вони дивним чином перетинаються. Це три сюжетні лінії, одна з яких розповідає про Вінсента і Джулса, які розмірковують про життя між бійками й виконанням завдань свого боса.

Одна з найважливіших робіт Квентіна Тарантіно, що змінила та надала поштовх до розвитку незалежного кіно. Попри три різні історії, це гармонійна, смілива та майстерна картина.

"Кримінальне чтиво": дивіться трейлер онлайн

"Джекі Браун" (1997)

Джекі Браун, яка працює стюардесою за мізерну зарплатню, таємно провозить через кордон готівку для торгівця зброєю. Коли нею зацікавлюється поліція, Джекі влаштовує подвійну гру: щоб звільнитися від поліції, криміналу та ще й здобути чималу суму.

Ця стрічка трохи відрізняється від інших робіт Тарантіно. Тут між героями є романтичний зв'язок, сюжет розвивається трохи повільніше. Але фільм все ще ефектний, автентичний та живий.

"Джекі Браун": дивіться трейлер онлайн

"Убити Білла" (2003)

Головна героїня фільму – Беатрікс Кіддо, Наречена, яка раніше була в угрупуванні найманих вбивць. Беатрікс зрадили – колишні колеги та їх лідер Білл убив усіх присутніх на її весіллі та намагався вбити її саму. Тепер вона прагне нічого іншого, як помсти.

Фільм мав довжину більш як 4 години, тому його вирішили розділити на два томи. І попри те, що вони вважаються однією картиною, для багатьох помітна різниця. Перший фільм – динамічна історія про помсту, а другий – повільний вестерн.

"Убити Білла": дивіться трейлер онлайн

"Одного разу в Голлівуді"

Актор Рік Долтон, який став відомий за участю в серіалах-вестернах, хоче отримати роль у повнометражному фільмі. У пошуках додаткового заробітку і його помічник, водій і дублер Кліфф. Тим часом у Голлівуді стаються жорстокі вбивства.

Цей фільм показує те, що так важливо для Тарантіно – стиль Старого Голлівуду, 60-ті роки, Лос-Анджелес часів його молодості.

"Одного разу в Голлівуді": дивіться трейлер онлайн