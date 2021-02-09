Фильм "Джокер" стал настоящей сенсацией в мире кино в 2019 году. Миллионы людей посмотрели ленту, а ее авторы получили престижные премии, среди которых – Оскар. В то же время Квентин Тарантино остро раскритиковал фильм.

Своими впечатлениями Квентин Тарантино поделился в подкасте журнала Empire. Режиссер отметил, что ленту "Джокер" нужно смотреть на большом экране, поэтому все, кто посмотрел фильм дома, совершили огромную ошибку. По словам Квентина Тарантино, такие киноманы не получили всего наслаждения от кадров и игры Хоакина Феникса.

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Но на этом похвала ленты завершилась. Знаменитый режиссер считает, что "Джокер" – слишком монотонный фильм. Кроме этого, он напоминает культовую ленту Мартина Скорсезе.

В каком мире мы живем? Берем великие фильмы 1970-ых и переделываем их в артефакты поп-культуры? "Таксист" – в виде "Джокера", "Апокалипсис сегодня" – в виде "К звездам",

– подчеркнул Квентин Тарантино.

Режиссер добавил, что были и сцены, которые его неприятно поразили. В частности, то, как авторы "Джокера" сделали все для того, чтобы зрители поддержали главного героя в убийстве ведущего Мюррея Франклина, которого сыграл Роберт Де Ниро. Этот персонаж не был злодеем, а просто насмехался над Джокером. По словам Квентина Тарантино, он не заслуживал смерти, однако публика этого требовала.

"Он не злодей из кино. Он не заслуживал смерти. Однако, пока зрители наблюдали за жизнью Джокера, они хотели, чтобы он убил Роберта Де Ниро... А если бы Джокер не убил его? Люди бы злились. Это диверсия на массовом уровне! Они заставили аудиторию думать, как бедный сумасшедший, и хотеть того, чего обычно не желают. Зрители соврут, если скажут: "Нет, мы не хотели, чтобы так произошло в фильме", – отметил Квентин Тарантино.

"Джокер": коротко о фильме

Персонаж Джокера покорил кинематограф после выхода на экраны фильма "Темный рыцарь". Тогда культового злодея сыграл Хит Леджер, который поразил зрителей непревзойденной игрой и выходками в стиле сумасшедшего. Прошло более 10 лет, как в Голливуде решили рассказать историю Джокера.

В режиссерское кресло сел Тодд Филлипс, создавший чувственную драму об одном из самых опасных злодеев Готэма. По сюжету Артур Флек увлекается стендапом и мечтает сам покорять зрителей юмором. Но неуверенность и отсутствие поддержки публики сыграли злую шутку: после фиаско и высмеивания его выступления на телевидении главный герой словно теряет рассудок и совершает первые убийства.

Фильм раскрывает историю Джокера с тайнами его прошлого, а потому у зрителей сложится впечатление, что они хорошо знают Артура Флека и сочувствуют его личной трагедии. Поэтому все жуткие убийства не будут вызывать осуждения, что и раскритиковал Квентин Тарантино.

"Джокер": смотрите трейлер