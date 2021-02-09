Фільм "Джокер" став справжньою сенсацією у світі кіно в 2019 році. Мільйони людей переглянули стрічку, а її автори отримали престижні премії, серед яких – Оскар. Водночас Квентін Тарантіно гостро розкритикував фільм.

Своїми враженнями Квентін Тарантіно поділився у подкасті журналу Empire. Режисер зазначив, що стрічку "Джокер" потрібно дивитись на великому екрані, тому всі, хто переглянув фільм вдома, зробили величезну помилку. За словами Квентіна Тарантіно, такі кіномани не отримали всієї насолоди від кадрів та гри Хоакіна Фенікса.

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Та на цьому похвала стрічки завершилась. Знаменитий режисер вважає, що "Джокер" – занадто монотонний фільм. Окрім цього, він нагадує культову стрічку Мартіна Скорсезе.

У якому світі ми живемо? Беремо великі фільми 1970-их і переробляємо їх в артефакти попкультури? "Таксист" – у вигляді "Джокера", "Апокаліпсис сьогодні" – у вигляді "До зірок",

– наголосив Квентін Тарантіно.

Режисер додав, що були і сцени, які його неприємно вразили. Зокрема, те, як автори "Джокера" зробили все для того, аби глядачі підтримали головного героя у вбивстві ведучого Мюррея Франкліна, якого зіграв Роберт Де Ніро. Цей персонаж не був лиходієм, а просто насміхався з Джокера. За словами Квентіна Тарантіно, він не заслуговував смерті, однак публіка цього вимагала.

"Він не лиходій з кіно. Він не заслуговував на смерть. Проте, поки глядачі спостерігали за життям Джокера, вони хотіли, щоб він вбив Роберта Де Ніро... А якби Джокер не вбив його? Люди б злилися. Це диверсія на масовому рівні! Вони змусили авдиторію думати, як бідолашний божевільний, і хотіти того, чого зазичай не бажають. Глядачі збрешуть, якщо скажуть: "Ні, ми не хотіли, аби так сталось у фільмі", – наголосив Квентін Тарантіно.

"Джокер": коротко про фільм

Персонаж Джокера підкорив кінематограф після виходу на екрани фільму "Темний лицар". Тоді культового лиходія зіграв Гіт Леджер, який вразив глядачів неперевершеною грою та витівками у стилі божевільного. Минуло більше 10 років, як у Голлівуді вирішили розповісти історію Джокера.

У режисерське крісло сів Тодд Філліпс, який створив чуттєву драму про одного з найнебезпечніших лиходіїв Готема. За сюжетом, Артур Флек захоплюється стендаперами та мріє сам підкорювати глядачів гумором. Та невпевненість і відсутність підтримки публіки зіграли злий жарт: після фіаско і висміювання його виcтупу на телебаченні головний герой наче втрачає розум та здійснює перші вбивства.

Фільм розкриває історію Джокера з таємницями його минулого, а тому у глядачів складеться враження, що вони добре знають Артура Флека і співчувають його особистій трагедії. Відтак всі моторошні вбивства не викликатимуть осуду, що і розкритикував Квентін Тарантіно.

"Джокер": дивіться трейлер