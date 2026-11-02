Бывшая возлюбленная Квентина Тарантино рассказала, что ее напугало во время романа с режиссером

После выхода фильма "Криминальное чтиво" Квентин Тарантино стал одним из самых влиятельных режиссеров Голливуда.

57-летняя американская комедиантка и актриса Маргарет Чо вспомнила о романе с Квентином Тарантино в 1990-х годах. В интервью она призналась, что была шокирована той властью, которую режиссер обрел после успеха "Криминального чтива" в 1994 году. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Что рассказала бывшая возлюбленная Тарантино

По словам Чо, после выхода культового фильма Голливуд буквально сошел с ума от режиссера. Куда бы пара ни приходила, знаменитости пытались привлечь его внимание, предлагали сценарии и всячески демонстрировали свое восхищение.



Квентин Тарантино и Маргарет Чо / Фото Tiffany Koury/BEI/Shutterstock



Более того, даже легендарные Мартин Скорсезе и Билли Уайлдер вставали из-за стола, когда Тарантино входил в помещение.

"Я никогда не видела столько подхалимажа. Люди подлизывались к нему везде, куда бы мы ни приходили", – вспомнила актриса.

Чо призналась, что такое поведение голливудской элиты ее откровенно пугало. По ее мнению, ни один человек не должен обладать такой властью.

Самое забавное, что сам Тарантино, по словам бывшей возлюбленной, оставался довольно простым человеком. На роскошные мероприятия он приезжал на стареньком, помятом Geo Metro, который едва ехал.

Несмотря на неприятные впечатления от славы режиссера, Чо тепло вспоминает их роман. Она рассказала, что Тарантино выкупил коллекцию видеокассет из магазина, где когда-то работал. Влюбленные проводили вечера за просмотром фильмов и, по воспоминаниям актрисы, посмотрели около восьми тысяч лент. Пара рассталась до выхода фильма "Джеки Браун" в 1997 году, однако сохранила дружеские отношения.

Напомним, Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма.