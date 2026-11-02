Колишня кохана Квентіна Тарантіно розкрила, що її налякало під час роману з режисером

57-річна американська комедіантка й акторка Маргарет Чо пригадала роман із Квентіном Тарантіно в 1990-х роках. В інтерв'ю вона зізналася, що була шокована владою, яку режисер отримав після успіху "Кримінального чтива" у 1994 році. Про це повідомляє Entertainment Weekly.

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Що розповіла колишня кохана Тарантіно

За словами Чо, після виходу культового фільму Голлівуд буквально збожеволів від режисера. Куди б пара не приходила, знаменитості намагалися привернути його увагу, пропонували сценарії та всіляко демонстрували своє захоплення.



Квентін Тарантіно та Маргарет Чо / Фото Tiffany Koury/BEI/Shutterstock



Ба більше, навіть легендарні Мартін Скорсезе та Біллі Вайлдер підводилися з-за столу, коли Тарантіно заходив до приміщення.

Я ніколи не бачила стільки підлабузництва. Люди підлещувалися до нього всюди, куди б ми не приходили, – пригадала акторка.

Чо зізналася, що така поведінка голлівудської еліти її відверто лякала. На її думку, жодна людина не повинна мати стільки влади.

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Найкумедніше, що сам Тарантіно, за словами колишньої коханої, залишався доволі приземленим. На розкішні заходи він приїжджав на старенькому, пом'ятому Geo Metro, який ледве їздив.

Попри неприємні враження від слави режисера, Чо тепло згадує їхній роман. Вона розповіла, що Тарантіно викупив колекцію відеокасет із магазину, де колись працював. Закохані проводили вечори за переглядом фільмів і, за спогадами акторки, подивилися близько восьми тисяч стрічок. Пара розійшлася до виходу фільму "Джекі Браун" у 1997 році, проте зберегла дружні стосунки.

Нагадаємо, Тарантіно написав сценарій для свого останнього фільму.