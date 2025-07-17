На 25 лет моложе: звезда "Тени забытых предков" впервые раскрыла подробности личной жизни

Известная украинская актриса, звезда легендарного фильма "Тени забытых предков" Лариса Кадочникова впервые рассказала о своем новом возлюбленном. Оказывается, 87-летняя актриса сегодня в отношениях с мужчиной младше нее.

Возлюбленный артистки моложе ее на 25 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.

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Кадочникова рассказала о новом возлюбленном: что сказала актриса?

Известно, что Лариса Кадочникова трижды была замужем. Впервые она была замужем за украинским режиссером Юрием Ильенко, а второй раз за директором столичного театра Леси Украинки Михаилом Саранчуком. Сегодня же она строит отношения с 62-летним успешным адвокатом, однако тщательно скрывает свою личную жизнь от публичности. Однако признается, что этот союз стал для нее настоящим открытием.

Красивый, очень умный и невероятно патриотичный. Я даже не ожидала, что он будет так переживать за судьбу Украины, помогать. Я очень горжусь им. Как мы познакомились? Он помогал мне с юридическими вопросами после смерти второго мужа. А потом как-то сами собой сблизились,

– рассказывает Лариса о любимом.



Лариса Кадочникова / Фото с фейсбука Сергея Удовика

Она не делится подробностями, однако признается: он – человек непростой, поэтому она пытается уважать его границы. Известно, что мужчину зовут Андрей, и они в отношениях уже шесть лет. Лариса признается, что этот брак является неофициальным, однако за все годы своей жизни она осознала: штамп в паспорте – далеко не главное. Куда важнее то, что происходит между двумя людьми.

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