Об этом актриса рассказала в интервью Инне Бацман. Впервые звезда забеременела еще во время учебы в институте. По ее словам, прервать беременность ее убеждали мать и тогдашний возлюбленный – художник Илья Глазунов.

Мать боялась, что маленький ребенок помешает дочери закончить учебу. Кадочникова призналась, что подчинилась их решению, хотя сама переживала это очень тяжело.

Кадочникова говорит, что сейчас принимает свою жизнь такой, какой она сложилась. В то же время ей бывает больно смотреть на коллег, у которых есть взрослые дети.

Ну что ж, так сложилась судьба.

Она добавляет, что искренне радуется за других актрис, чьи дети выросли и поддерживают родителей.

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Личная жизнь Ларисы Кадочниковой



Лариса Кадочникова / Фото из соцсетей



С Ильей Глазуновым актриса встречалась почти три года. Позже ее первым мужем стал режиссер Юрий Ильенко – вместе они прожили около 20 лет.

Впоследствии Кадочникова вышла замуж за директора театра имени Леси Украинки Михаила Саранчука. Их брак продлился почти 30 лет, вплоть до его смерти в 2014 году.

А в 2025 году актриса рассказала об отношениях с адвокатом Андреем, который моложе ее на 25 лет. По данным источника, они были вместе вплоть до его смерти в этом году.



Недавно другая украинская актриса рассказала о Богдане Ступке.