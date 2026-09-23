Про це акторка розповіла в інтерв’ю Інні Бацман. Вперше зірка завагітніла ще під час навчання в інституті. За її словами, перервати вагітність її переконували мати та тодішній коханий – художник Ілля Глазунов.

Мати боялася, що маленька дитина завадить доньці закінчити навчання. Кадочникова зізналася, що підкорилася їхньому рішенню, хоча сама переживала це дуже важко.

Кадочникова каже, що зараз приймає своє життя таким, яким воно склалося. Водночас їй буває боляче дивитися на колег, у яких є дорослі діти.

Ну що ж, так склалася доля.

Вона додає, що щиро радіє за інших акторок, чиї діти виросли й підтримують батьків.

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Особисте життя Лариси Кадочникової



Лариса Кадочникова / Фото з соцмереж



З Іллею Глазуновим акторка зустрічалася майже три роки. Пізніше її першим чоловіком став режисер Юрій Іллєнко – разом вони прожили близько 20 років.

Згодом Кадочникова вийшла заміж за директора театру імені Лесі Українки Михайла Саранчука. Їхній шлюб тривав майже 30 років, аж до його смерті у 2014 році.

А у 2025 році акторка розповіла про стосунки з адвокатом Андрієм, який молодший за неї на 25 років. За даними джерела, вони були разом аж до його смерті цього року.



Нещодавно інша українська акторка розповіла про Богдана Ступку.