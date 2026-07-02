Им – все, а нам – что-то с барского стола, – украинская актриса вспомнила работу с россиянами

До начала полномасштабной войны в Украине был период, когда на съемочных площадках украинских фильмов и сериалов преобладали российские актеры. Украинским артистам часто доставались лишь второстепенные роли, а их труд нередко недооценивали.

В таких условиях у них фактически не было выбора, и они были вынуждены работать вместе с российскими коллегами. Об этом периоде рассказала заслуженная артистка Украины Лариса Руснак в интервью для OBOZ.UA.

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Лариса Руснак призналась, как ей приходилось работать с россиянами

Лариса Руснак призналась, что сегодня, вспоминая тот период, считает: проблема заключалась не только в российских актерах, но и в самих украинцах, которые мирились с таким отношением.

По ее словам, украинские актеры нередко по десять человек сидели в маленьких вагончиках, тогда как российские коллеги приезжали на отдельных автомобилях, имели лучшие условия труда и пользовались привилегированным отношением.

Это объясняли тем, что российские продюсеры финансировали сериалы, однако, по мнению актрисы, украинцы также должны были больше уважать себя и не соглашаться на такое неравенство.

Руснак вспомнила, что ей было обидно из-за такого отношения, ведь российским актерам предоставляли все необходимое, тогда как украинским доставалось лишь то, что оставалось.

Мне порой было обидно из-за такого отношения: им – все, а нам – что-то с барского стола. Иногда возникало ощущение, что нас загнали в какое-то гетто,

– рассказала Лариса Руснак.

Она также рассказала, что был период, когда украинский язык на съемочной площадке вызывал пренебрежительное отношение, и тех, кто на нем разговаривал, нередко воспринимали свысока.