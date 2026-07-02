У таких умовах вони фактично не мали вибору й були змушені працювати разом із російськими колегами. Про цей період пригадала заслужена артистка України Лариса Руснак в інтерв'ю для OBOZ.UA.

Рекомендуємо Зйомки 3-го сезону "Венздей" раптово зупинили через нещасний випадок: акторку госпіталізували

Лариса Руснак зізналася, як їй доводилося працювати з росіянами

Лариса Руснак зізналася, що сьогодні, згадуючи той період, вважає: проблема полягала не лише в російських акторах, а й у самих українцях, які мирилися з таким ставленням.

За її словами, українські актори нерідко по десятеро сиділи в маленьких вагончиках, тоді як російські колеги приїжджали окремими автомобілями, мали кращі умови праці та користувалися привілейованим ставленням.

Це пояснювали тим, що російські продюсери фінансували серіали, однак, на думку акторки, українці також мали більше поважати себе й не погоджуватися на таку нерівність.

Руснак пригадала, що їй було прикро через таке ставлення, адже російським акторам надавали все необхідне, тоді як українським діставалося лише те, що залишалося.

Мені часом було прикро від цього ставлення: їм – все, а нам – щось з барського столу. Часом було відчуття, що нас загнали в якесь гетто,

– розповіла Лариса Руснак.

Вона також розповіла, що був період, коли українська мова на знімальному майданчику викликала зневажливе ставлення, і тих, хто нею розмовляв, нерідко сприймали зверхньо.