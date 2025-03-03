5 фильмов-лауреатов Оскара-2025, которые уже можно посмотреть онлайн

В ночь со 2 на 3 марта состоялась долгожданная церемония награждения кинопремии Оскар-2025. Весь мир уже узнал имена победителей номинаций, поэтому все больше интересуется нынешними лауреатами.

Что интересно, некоторые ленты одержали победу сразу в нескольких категориях, в частности фильм "Анора", где снимались российские актеры, среди которых путинист Юрий Борисов. 24 Канал подготовил подборку киноработ-лауреатов Оскара-2025. Эти фильмы можно посмотреть на платформах Megogo и Sweet.tv на украинском языке.

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"Wicked: Чародейка"

Номинации, в которых фильм одержал победу на Оскаре-2025: "Лучший дизайн костюмов" и "Лучшая работа художника-постановщика".

Две ведьмы Эльфаба и Глинда знакомятся в университете. Сначала девушки враждуют, но впоследствии становятся подругами. Однако их пути расходятся, когда Волшебник страны Оз манипулирует ситуацией, превращая Эльфабу в изгоя. Она борется за справедливость, тогда как Глинда выбирает общественное признание.

"Wicked: Чародейка": смотрите трейлер фильма онлайн

"Субстанция"

Номинация, в которой фильм одержал победу на Оскаре-2025: "Лучший грим и прическа".

История разворачивается вокруг суперзвезды Элизабет Спаркл. Из-за возраста ее перестают снимать в кино, с чем женщина никак не может смириться. Героиня решила записывать видеоуроки по аэробике, пока ее снова не уволили. Она идет на риск, решив применить загадочную "Субстанцию" – препарат для репликации клеток, что создает лучшую версию человека. В результате этого на свет появляется молодая, прекрасная, совершенная Сью, а вот Элизабет придется пожалеть о ее появлении.

"Субстанция": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дюна: Часть вторая"

Номинации, в которых фильм одержал победу на Оскаре-2025: "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший звук".

Вторая часть фильма рассказывает о пути Пола Атрида. После объединения с Чани он становится на тропу войны, которая должна привести его к мести за убийство родного отца. Пол привыкает к фременам, адаптируется к новой жизни, учится и пытается узнать смысл своих видений. Главный герой столкнется с важным выбором – любовь всей жизни или судьба целой вселенной. Полу придется предотвратить ужасное будущее, которое он ранее уже предсказал.

"Дюна: Часть вторая": смотрите трейлер фильма онлайн

"Анора"

Номинации, в которых фильм одержал победу на Оскаре-2025: "Лучший фильм", "Лучшая женская роль" (Майки Мэдисон), "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший режиссер" (Шон Бейкер).

В центре сюжета – молодая девушка, по имени Анора, которая работает в Нью-Йорке. Она знакомится с сыном влиятельного российского олигарха и начинает с ним встречаться. Их отношения быстро развиваются, что приводит к неожиданному браку. Однако вскоре в ситуацию вмешивается семья парня, которая стремится развести пару, что заставляет Анору бороться за собственную свободу.

Важно отметить, что именно в этом фильме снялся путинист Юрий Борисов, который был номинирован на "Лучшую мужскую роль второго плана". Впрочем, ему не удалось одержать победу в этой категории.

"Анора": смотрите трейлер фильма онлайн

"Конклав"

Номинация, в которой фильм одержал победу на Оскаре-2025: "Лучший сценарий-адаптация".

Сюжет фильма рассказывает о событиях после смерти Папы Римского. Кардиналы со всего мира собираются в Ватикане на конклав, чтобы выбрать нового понтифика. В процессе голосования раскрываются интриги, личные амбиции и тайны, которые могут повлиять на будущее Католической церкви. Напряжение начинает расти все больше, когда появляется неожиданный претендент на Святой Престол.

"Конклав": смотрите трейлер фильма онлайн

Обо всех победителях Оскара-2025 читайте больше в нашем материале.