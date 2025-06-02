Легендарная Леди Гага сыграет в популярном сериале "Венздей" от Netflix: какую роль воплотит звезда

Стало известно, что американская певица Леди Гага сыграет во втором сезоне сериала "Венздей". Продолжение любимой киноистории выйдет уже в августе 2025 года.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание The Hollywood Reporter. В материале вы узнаете, какую роль воплотит актриса и что сейчас известно о новом сезоне сериала.

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Леди Гага подтвердила свое участие во 2 сезоне сериала "Венздей"

Хотя роль Леди Гаги в сериале пока держат в тайне, певица уже официально подтвердила свое участие во втором сезоне популярного проекта.

Здесь лежит королева монстров.

С такой надписью Леди Гага появилась на сцене в гробу во время фан-мероприятия с актерским составом сериала.

Что известно о 2 сезоне сериала "Венздей"

Известно, что 2 сезон ленты, как и большинство премьер на Netflix будет состоять из двух частей. Первая выйдет 6 августа, а вторая – 3 сентября.

Среди актерского состава сериала: Дженна Ортега, Эмма Майерс, Джой Сандей, Муса Мостафа, Джорджи Фармер, Виктор Доробанту, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордонес, Луянда Унати Льюис-Ньяво, Джейми МакШейн и Фред Армисен. А также во 2 сезоне сыграют новые актеры: Стив Бушеми, Билли Пайпер, Эви Темплтон, Оуэн Пейнтер, Ноа Тейлор и другие.

Ранее также стало известно, что исполнительница главной роли Дженна Ортега станет продюсером нового сезона "Венздей". Актриса делилась, что второй сезон будет полон еще большего количества невероятных эмоций, в частности моментов ужаса.

"Венздей": смотрите онлайн трейлер 2 сезона сериала

Новые эпизоды будут рассказывать о студенческих годах Середы Адамс – период, когда она будет пытаться овладеть своими экстрасенсорными способностями и разгадать тайну, которая касается ее родителей.

Кстати, недавно Netflix также объявил дату выхода пятого сезона "Очень странных дел". Известно, что этот сезон станет последним. Когда именно выйдет лента – узнаете по ссылке.