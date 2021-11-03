Премьера фильма "Дом Гуччи" принадлежит к числу самых ожидаемых нынешних новинок в мире киноиндустрии и состоится 24 ноября. Стоит отметить, что еще после первого трейлера фильма сильный акцент Леди Гаги был заметен всем поклонникам – английский язык с твердыми и уверенными итальянскими нотами.

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В интервью для Vogue, Леди Гага заверила, что работать над акцентом ей пришлось в течение девяти месяцев. А вот жить как ее персонаж певица начала всего полтора года назад, но этого хватило, чтобы сжиться с ролью. Гага с гордостью заявила, что жила и общалась за кадром как Патриция Реджани на протяжении всего времени, даже за кадром: "я никогда не сдавалась. Я осталась с ней".

Для меня было почти невозможно говорить с акцентом как блондинка. Мне сразу пришлось покрасить волосы, и я начала жить таким образом, что все, на что я смотрела, все, к чему я дотрагивалась, я должна была видеть деньги,

– прокомментировала свою работу над персонажем певица.

Стоит отметить, что Леди Гага не встречалась с Патрицией в жизни. И кажется, что звезда имеет достаточно уверенную позицию касаемо такого решения, ведь уверена, что сможет передать истинный дух истории, если подойдет к ней глазами заинтересованной женщины: "Это означает, что никто не будет мне указывать, кто такая Патриция Гуччи. Даже Патриция Гуччи".

Самым большим признанием в интервью стала история о психологических проблемах, которые возникли у певицы вследствие "погружения" в роль Патриции Реджани.

В каком-то моменте, ближе к концу съемок, у меня возникли некоторые психологические проблемы. Я была либо в своем гостиничном номере, жила и говорила как Реджани, либо на съемочной площадке, где вела себя и говорила как она. Я помню, как однажды отправилась на прогулку в Италию. Я не гуляла раньше около двух месяцев и запаниковала. Я думала, что нахожусь на съемочной площадке,

– призналась Леди Гага.



Леди Гага / Фото с инстаграма Леди Гаги

Смотрите второй трейлер "Дом Гуччи"