Прем'єра фільму "Дім Ґуччі" належить до найочікуваніших цьогорічних новинок у світі кіноіндустрії і відбудеться 24 листопада. Варто зазначити, що ще після першого трейлера фільму сильний акцент Леді Гаги упав в очі усім шанувальникам – англійська мова з твердими та впевненими італійськими нотами.

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В інтерв'ю для Vogue, Леді Гага запевнила, що працювати над акцентом їй довелось протягом дев'яти місяців. А от жити, як її персонаж співачка почала лише півтори роки тому, але цього вистачило, щоб зжитись з роллю. Гага з гордістю заявила, що жила та спілкувалась за кадром як Патриція Реджані протягом усього часу, навіть за кадром: "Я ніколи не здавалась. Я залишилась з нею".

Для мене було майже неможливо говорити з акцентом як білявка. Мені відразу довелося пофарбувати волосся, і я почала жити таким чином, що все, на що я дивилась, все, до чого я торкалась, я повинна була бачити гроші,

– прокоментувала свою роботу над персонажем співачка.

Варто відзначити, що Леді Гага не зустрічалась з Патрицією у житті. І здається, що зірка має досить впевнену позицію стосовно такого рішення, адже переконана, що зможе передати справжній дух історії, якщо підійде до неї очима зацікавленої жінки: "Це означає, що ніхто не буде мені вказувати, хто така Патриція Ґуччі. Навіть Патриція Ґуччі".

Найбільшим зізнанням в інтерв'ю стала історія про психологічні проблеми, які виникли у співачки внаслідок "вживання" у роль Патриції Реджані.

В якомусь моменті, ближче до кінця зйомок, у мене виникли деякі психологічні проблеми. Я була або у своєму готельному номері, жила і говорила як Реджані, або на знімальному майданчику, де поводилася і говорила як вона. Я пам'ятаю, як одного разу вирушила на прогулянку до Італії. Я не гуляла раніше близько двох місяців і запанікувала. Я думала, що перебуваю на знімальному майданчику,

– зізналась Леді Гага.



Леді Гага / Фото з інстаграму Леді Гаги

Дивіться другий трейлер "Дім Ґуччі"