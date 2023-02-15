Ожидается, что в сиквеле "Джокера" расскажут историю любви с участием Хоакина Феникса и Гарли Квин в исполнении Леди Гаги. Да, в честь Дня святого Валентина режиссер Тодд Филлипс показал первое фото Леди Гаги в образе ее персонажки.

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В сети появилось первое фото Леди Гаги с Джокером

В своем инстаграмме Филлипс поделился фотографией, на которой Гарли Квин романтически смотрит в глаза Джокеру Фениксу, настоящее имя которого Артур Флэк. На фото Джокер в клоунском гриме часть его грима стекает по губам Гаги.

Счастливого Дня святого Валентина,

– написал Тодд Филлипс.

Леди Гага и Хоакин Феникс / Фото из инстаграма Тодда Филлипса

Производство "Джокера: Безумие на двоих" началось в декабре 2022 года. Раньше Филлипс поделился фотографией Феникса в образе, чтобы отметить начало производства. Кроме Феникса, единственная актриса, которая намерена повторить свою роль в "Джокере", – это Зази Битц в роли Софи Дюмон, бывшей соседки Артура.

Тодд Филлипс написал сценарий в соавторстве со Скоттом Сильвером. Филлипс и Сильвер были номинированы на Оскар по сценарию к "Джокеру" в 2019 году. Филипс был номинирован на Оскар за лучшую режиссуру и лучший фильм. Гильдур Гуднадоттир, получившая Оскар за музыку в "Джокер", напишет музыку также для "Безумия на двоих".

"Джокер: Безумие на двоих" выйдет в кинотеатрах 4 октября 2024 года.