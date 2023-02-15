Очікується, що в сиквелі "Джокера" розкажуть історію кохання за участю Хоакіна Фенікса та Гарлі Квін у виконанні Леді Гаги. Так, на честь Дня святого Валентина режисер Тодд Філліпс показав перше фото Леді Гаги в образі її персонажки.

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У мережі з’явилось перше фото Леді Гаги з Джокером

У своєму інстаграмі Філліпс поділився фотографією, на якій Гарлі Квін романтично дивиться в очі Джокеру Феніксу, справжнє ім'я якого Артур Флек. На фото Джокер у клоунському гримі, частина його гриму стікає по губах Гаги.

Щасливого Дня святого Валентина,

– написав Тодд Філліпс.

Леді Гага та Хоакін Фенікс / Фото з інстаграму Тодда Філліпса

Виробництво "Джокера: Божевілля на двох" розпочалося у грудні 2022 року. Раніше Філіпс поділився фотографією Фенікса в образі, щоб відзначити початок виробництва. Крім Фенікса, єдина акторка, яка має намір повторити свою роль у "Джокері", – це Зазі Бітц у ролі Софі Дюмон, колишньої сусідки Артура.

Тодд Філліпс написав сценарій у співавторстві зі Скоттом Сільвером. Філліпс та Сільвер були номіновані на Оскар за сценарій до "Джокера" у 2019 році. Філіпс також був номінований на Оскар за найкращу режисуру та найкращий фільм. Гільдур Ґуднадоттір, яка отримала Оскар за музику до "Джокера", напише музику також для "Божевілля на двох".

"Джокер: Божевілля на двох" вийде в кінотеатрах 4 жовтня 2024 року.