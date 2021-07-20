"Магическая" и "сексуальная": первые реакции западной прессы на "Легенду о Зеленом рыцаре"

Эпическое фэнтези Дэвида Лоури было впервые показано в США западной прессе, которая поспешила поделиться своими исключительно восхищенными взглядами на фильм в твиттере.

"Легенду о Зеленом рыцаре" с Девом Пателем, Алисией Викандер и Джоэлом Эдгертон в главных ролях назвали "эпической", "магической" и "сексуальной" картиной, а перфоманс Пателя, который сыграл сэра Гавейн – поворотным в карьере номинанта на премию Оскар. Об этом сообщает пресс-служба фильма "Вольга Украина".

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Первые реакции западной прессы на "Легенду о Зеленом рыцаре"

По мнению прессы, визуальная стилистика фильма "невероятная и достойная места в музее", а сама "Легенда" была более чем достойна длительного ожидания.

Стивен Вайнтрауб из Collider: "очень понравился "Зеленый рыцарь". Лоури блестяще адаптировал легенду Артуровского цикла в уникальный и оригинальный фильм, который не терпится увидеть снова. Дев Патель – фантастический".

Критик Шеннон МакГри отмечает, что "Легенда о Зеленом рыцаре": чудесная, магическая, а ее визуальный стиль должен принадлежать к вечности и отправиться в музей.

Барри Гертц считает: "Многомесячное ожидание, чтобы увидеть эпос про кровь, секс и магию Дэвида Лоури, стоит того".

Джоан Робинсон заявляет: "Это одновременно ностальгическое возвращение к фантези 80-х, жуткий фильм ужасов и классически сложная история Дэвида Лоури".

Кайл Андерсон комментирует: "Друзья, #TheGreenKnight – это роскошный, преследующий кусочек легенды об Артуре, который демонстрирует жуть во многих из этих историй. Выдающиеся костюмы, а музыка Даниэля Харта потрясающая".

Хоай-Тран Буй написала: "Дэвид Лоури становится моим любимым режиссером с этим сюрреалистическим фантастическим эпосом, вдохновенным Бергманом. Завораживающее, транспортирующее, восхитительно причудливое путешествие".

О чем рассказывает "Легенда о Зеленом рыцаре"?

была запланирована на лето 2020-го года с премьерой весной на глобальном медиафестивале South by Southwest. Но из-за пандемии лента была перенесена на год. Известный своим перфекционизмом автор сценария и режиссер Дэвид Лоури признался изданию Variety, что воспользовался этой паузой для того, чтобы существенно перемонтировать "Легенду о Зеленом рыцаре". Сейчас режиссер на съемочной площадке нового фильма Disney "Питер Пэн и Венди" с Джудом Лоу в роли Капитана Крюка.

"Легенда о Зеленом рыцаре" – это экранизация культовой поэмы из цикла рассказов о рыцарях Круглого стола. Гавейн, племянник короля Артура, беспечный юноша, все еще не посвящен в рыцари. На пиру в честь Рождества он принимает вызов загадочного незнакомца о Турнире и ровно через год путешествует сквозь искушения и призраки до встречи с величием. Достоин ли Гавейн своего места у трона? И чего может желать настоящий рыцарь и наследник?

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Актеры и роли

Главная роль в фильме досталась номинанту на премию Оскар и лауреату премии BAFTA Деву Пателю ("Лев", "История Дэвида Копперфилда", "Миллионер из трущоб"), который был первым выбором режиссера на роль молодого сэра Гавейн. На главную женскую роль была приглашена лауреатка премии Оскар Алисия Викандер ("Лара Крофт", "Агенты UNCLE", "Девушка из Дании"), которая сыграет сразу две роли в фильме.

Роль Короля Артура исполнил Шон Харрис, известный широкой публике по последним двум фильмам серии "Миссия невыполнима" и "Прометей". Королеву сыграла Кейт Дики из "Игры престолов", а лорда Бертилака в чьем замке ненадолго останавливается Гавейн – Джоэл Эдгертон, звезда "Красного воробья", "Великого Гэтсби" и "Исход: Боги и цари".

Кроме того, в фэнтези появится Барри Кеоган, что засветился в "Дюнкерке" и "Убийстве священного оленя". Молодой актер недавно стал частью команды "Вечных" от Marvel. Также в "Легенде о Зеленом рыцаре" появится еще одна актриса, недавно появившаяся в знаменитой комикс-вселенной. Речь о британке Эрин Келлиман, сыгравшей антагонистку Карли Моргентау в шоу "Сокол и Зимний солдат".

"Легенда о Зеленом рыцаре" 2021: смотрите трейлер

В украинский прокат эпическое фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" выходит 26 августа. А первый показ в Украине состоится в рамках Гала-премьер Одесского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 21 августа.