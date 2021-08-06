"Легенда о Зеленом рыцаре": как создали мистический визуальный эффект с женщинами-гигантами
Источник:IndiWire
IndieWire узнал, как работали над визуальными эффектами в "Легенде о Зеленом рыцаре" режиссер фильма Дэвид Лоури и компания Weta Digital. Премьера фильма состоится 26 августа 2021 года.
Режиссер Дэвид Лоури уже не раз работал с компанией по разработке визуальных эффектов – Weta Digital. Результатами их сотрудничества стали такие фильмы, как "Дракон Пита", "История призрака". Теперь Дэвид Лоури и Эрик Сейндон ("Люди Икс", "Ночь в музее") работали сразу над двумя картинами: августовской премьерой "Легенды о Зеленом рыцаре", и фильмом следующего года "Питер Пэн и Венди".
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IndieWire сообщает, что Эрик Сейндон описывает их сотрудничество над "Легендой о Зеленом рыцаре" как создание "атмосферных ландшафтов и странных персонажей".
Режиссер и разработчики о спецэффектах "Легенды о Зеленом рыцаре"
В "Легенде о Зеленом рыцаре" нам обещают мистическую и "галлюцинаторную" адаптацию стихов о короле Артуре 14-го века про бездельника сэра Гавейна (Дев Патель), который рискует головой, чтобы заработать рыцарское звание. Что ж, похоже, что разработчики Weta все же смогли воплотить в жизнь долгое путешествие героя в жуткой атмосфере Средневековья.
Это идеальный фильм для создания визуальных эффектов. Он восходит почти до "Властелина колец". Но трудно поверить, что в первом было всего 250 кадров с визуальными эффектами... Мы добавляли их, чтобы помочь Дэвиду рассказать историю, но не делать саму историю о визуальных эффектах,
– заверил Эрик Сейндон.
Сейндон также назвал самый сюрреалистический момент в картине: эпизод, где уставший Гавейн встречает группу обнаженных женщин-гигантов, которые идут по туманной долине. Лоури нарисовал концепцию в раскадровке, а Weta сфотографировала женщин по одной со всех сторон на сцене с зеленым экраном. Их снимали с помощью высокоскоростных камер со скоростью 90 кадров в секунду, благодаря чему получили замедленную съемку для правильной динамики их тел. Их сгенерировали среди долины между горами в Новой Зеландии, используя общую аэрофотосъемку, чтобы отобразить нужный размер и масштаб. И уже только после этого доработали его, но только для того, чтобы забрать некоторые выступления гор, которые перекрывали ход женщинам-гигантам.
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" / Фото A24
Это была не компьютерная графика, а эффекты камеры, которые объединяют множество технического обеспечения,
– заверил Эрик Сейндон.
Что известно о Weta Digital?
Weta Digital – это компания, которая разрабатывает цифровые визуальные эффекты для кино и телевидения. Основана Питером Джексоном, Ричардом Тейлором и Джейми Селкирком в 1993 году. Они известны своими работами над всеми частями "Властелина колец" и "Хоббита", а также над другими блокбастерами такими, как "Мстители" и "Лига справедливости".
Актеры, которых мы увидим в фильме "Легенда о Зеленом рыцаре"
- Дэйв Патель ("Миллионер из трущоб"),
- Алисия Викандер ("Лара Крофт"),
- Джоэл Эдгертон ("Великий Гэтсби"),
- Шон Харрис (франшиза "Миссия невыполнима"),
- Кейт Дики ("Игра престолов"),
- Эрин Келлиман ("Сокол и Зимний солдат"),
- Барри Кеоган ("Вечные"),
- Сарита Чоудри (франшиза "Голодные игры"),
- Ральф Инесон ("Пороховой коктейль").
"Легенда о Зеленом рыцаре" 2021: смотрите трейлер фильма