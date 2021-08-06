"Легенда о Зеленом рыцаре": как создали мистический визуальный эффект с женщинами-гигантами

IndieWire узнал, как работали над визуальными эффектами в "Легенде о Зеленом рыцаре" режиссер фильма Дэвид Лоури и компания Weta Digital. Премьера фильма состоится 26 августа 2021 года.

Режиссер Дэвид Лоури уже не раз работал с компанией по разработке визуальных эффектов – Weta Digital. Результатами их сотрудничества стали такие фильмы, как "Дракон Пита", "История призрака". Теперь Дэвид Лоури и Эрик Сейндон ("Люди Икс", "Ночь в музее") работали сразу над двумя картинами: августовской премьерой "Легенды о Зеленом рыцаре", и фильмом следующего года "Питер Пэн и Венди".

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IndieWire сообщает, что Эрик Сейндон описывает их сотрудничество над "Легендой о Зеленом рыцаре" как создание "атмосферных ландшафтов и странных персонажей".

Режиссер и разработчики о спецэффектах "Легенды о Зеленом рыцаре"

В "Легенде о Зеленом рыцаре" нам обещают мистическую и "галлюцинаторную" адаптацию стихов о короле Артуре 14-го века про бездельника сэра Гавейна (Дев Патель), который рискует головой, чтобы заработать рыцарское звание. Что ж, похоже, что разработчики Weta все же смогли воплотить в жизнь долгое путешествие героя в жуткой атмосфере Средневековья.

Это идеальный фильм для создания визуальных эффектов. Он восходит почти до "Властелина колец". Но трудно поверить, что в первом было всего 250 кадров с визуальными эффектами... Мы добавляли их, чтобы помочь Дэвиду рассказать историю, но не делать саму историю о визуальных эффектах,

– заверил Эрик Сейндон.

Сейндон также назвал самый сюрреалистический момент в картине: эпизод, где уставший Гавейн встречает группу обнаженных женщин-гигантов, которые идут по туманной долине. Лоури нарисовал концепцию в раскадровке, а Weta сфотографировала женщин по одной со всех сторон на сцене с зеленым экраном. Их снимали с помощью высокоскоростных камер со скоростью 90 кадров в секунду, благодаря чему получили замедленную съемку для правильной динамики их тел. Их сгенерировали среди долины между горами в Новой Зеландии, используя общую аэрофотосъемку, чтобы отобразить нужный размер и масштаб. И уже только после этого доработали его, но только для того, чтобы забрать некоторые выступления гор, которые перекрывали ход женщинам-гигантам.



Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" / Фото A24

Это была не компьютерная графика, а эффекты камеры, которые объединяют множество технического обеспечения,

– заверил Эрик Сейндон.

Что известно о Weta Digital?

Weta Digital – это компания, которая разрабатывает цифровые визуальные эффекты для кино и телевидения. Основана Питером Джексоном, Ричардом Тейлором и Джейми Селкирком в 1993 году. Они известны своими работами над всеми частями "Властелина колец" и "Хоббита", а также над другими блокбастерами такими, как "Мстители" и "Лига справедливости".

Актеры, которых мы увидим в фильме "Легенда о Зеленом рыцаре"

Дэйв Патель ("Миллионер из трущоб"),

Алисия Викандер ("Лара Крофт"),

Джоэл Эдгертон ("Великий Гэтсби"),

Шон Харрис (франшиза "Миссия невыполнима"),

Кейт Дики ("Игра престолов"),

Эрин Келлиман ("Сокол и Зимний солдат"),

Барри Кеоган ("Вечные"),

Сарита Чоудри (франшиза "Голодные игры"),

Ральф Инесон ("Пороховой коктейль").

Кстати, впервые в Украине премьера фильма состоится в рамках Гала-премьер Одесского международного кинофестиваля . В широкий прокат фильм "Легенда о Зеленом рыцаре" выходит с 26 августа 2021 года.

"Легенда о Зеленом рыцаре" 2021: смотрите трейлер фильма