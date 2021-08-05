"Легенда о Зеленом рыцаре": сеть сбил с толку эротический фрагмент из фильма

В сети появился эротический фрагмент из фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" режиссера Дэвида Лоури с лауреатом премии BAFTA Девом Пателем и лауреатом премии Оскар Алисией Викандер в главных ролях. В украинских кинотеатрах мы увидим ленту с 26 августа 2021 года.

Что показали в эротическом фрагменте фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре"

Фрагмент под названием Christ is Born – одна из первых сцен фильма. Об этом сообщила пресс-служба фильма "Вольга Украина".

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Племянника короля Артура, молодого Гавейна (Дев Патель), рождественским утром будит его подруга Эссель (Алисия Викандер) в таком месте, в котором не пристало ночевать одному из наследников престола. В фрагменте Гавейна также спрашивают: стал ли он уже рыцарем, на что племянник пожилого короля отвечает, что у него еще есть время.

Кроме этого, в видео мы впервые можем увидеть звезду "Лары Крофт" и "Агентов UNCLE" Алисию Викандер в образе простолюдинки Эссель, любимой Гавейна. Ведь, на ранее опубликованных кадрах она представала лишь в образе загадочной Леди.

Известно, что режиссер "Легенды о Зеленом рыцаре"прописал сразу две женские роли в фильме специально для Алисии Викандер.

"Вольга Украина" также сообщает, что оригинальный саундтрек The Green Knight от композитора Даниэля Харта уже доступен на стримингах Apple Music, Youtube Music, Spotify.

Сюжет фильма

Напоминаем, что фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" рассказывает о сэре Гавейне, который принимает вызов Зеленого рыцаря о турнире и отправляется в опасное и полное соблазнов приключение, чтобы отстоять свою честь и место у престола.

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Актерский состав ленты

Дев Патель;

Алисия Викандер;

Джоэл Эдгертон;

Шон Харрис;

Барри Кеоган;

Кейт Дики и другие.

В украинский прокат эпическое фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" выходит 26 августа. А первый показ в Украине состоится в рамках Гала-премьер Одесского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 21 августа.

"Легенда о Зеленом рыцаре" 2021: смотрите трейлер онлайн