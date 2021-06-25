Предыдущая экранизация "Интервью с вампиром" с Брэдом Питтом и Томом Крузом вышла в 1994 году и уже считается классикой. Как сообщает источник, проект будет состоять из восьми серий, которые будут презентованы примерно в 2022 году на AMC и AMC Plus.

Не пропустите Интервью с Морганом Фрименом: о съемках и персонаже в фильме "Телохранитель жены киллера"

Шоуранером и продюсером выступит американский драматург Ролин Джонс ("Подпольная империя"). Также в проекте примет участие Марк Джонсон, известный по сериалу "Во все тяжкие". Таким образом, телеканал предпримет попытку создать собственную популярную франшизу по серии книг Энн Райс.

У этой истории уже миллионы фанатов в США и по всему миру, поэтому мы с нетерпением ждем этой новой интерпретации классики, которую оживят Ролин и Марк, пока мы продолжаем разрабатывают всю коллекцию,

– говорит президент оригинального производства телесети Дэн МакДермотт.

В целом в серию входят 18 книг, общие продажи которых составили 150 миллионов копий. В ней же представлена "Королева проклятых".

Интересно об экранизации романов Энн Райс "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire) – это роман в жанре фантастики американской писательницы Энн Райс, первый том цикла "Вампирские хроники". В романе вампир Луи рассказывает молодому репортеру Дэниелу Молли историю своей жизни. Райс написала этот роман еще в далеком 1973 году, а впервые он был напечатан в 1976 году. "Королева проклятых" же пережила свою премьеру в 2002 году, который является экранизацией одноименного третьего романа Энн Райс из цикла "Вампирские хроники".

"Интервью с вампиром" 1994: смотрите трейлер фильма