По сюжету киллеру международного уровня и его профессиональному телохранителю таки удалось подружиться. Теперь они объединяются, чтобы защитить жену наемного убийцы. Если вы собираетесь на фильм в кинотеатры, приготовьтесь встретить Антонио Бандераса и легендарного Моргана Фримена, которые присоединились к одному из самых громких кинохитов этого лета!

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Интервью с Морганом Фрименом

Почему вы решили сняться в фильме?

Я знаю Сэма Джексона уже лет 40. Мы работали вместе в Нью-Йорке. Он был еще маленьким мальчиком, я – ну... немного старшим. И с тех пор мы по работе не пересекались. Хотя мне ну очень нравится Сэм. Райана я знал только по его фильм. Но и этого было достаточно, чтобы согласиться присоединиться к проекту.

Расскажите о своем герое в боевике "Телохранитель жены киллера"

Мой герой – из тех людей, которые уже так долго в этом бизнесе, что имеют друзей по всему миру. А еще есть огромные ресурсы. И это делает его очень крутым, потому что он может сплотить вокруг своей задачи огромные ресурсы. Некоторые люди уже рождаются со знанием, что нужно делать в жизни, и умеют этого добиваться. Он – один из таких.

Что бы вы сказали о работе с Сэмюэлом Л. Джексоном?

Его игре веришь. Я видел почти каждый фильм, где играл Сэм. Правда, иногда складывается такое впечатление, что он снимается в новом фильме каждые 6 месяцев, поэтому все-все вряд ли видел (смеется). Потому что иногда смотришь на афишу и такой: "Хм, не знал, что он здесь снимается".

Круто в нем, так это его актерские умения. Ты всегда веришь героям, которых Сэм играет на экране. И не важно, в какой он ситуации – все всегда удачно и профессионально,

– уверяет Морган Фримен.

А о работе с Райаном Рейнольдсом?

Легкость коммуникации в нашей работе – это очень важно. Также я считаю, что признак хорошего актера – это умение "делиться". Когда я только делал первые шаги на актерской тропе, у нас было такое упражнение на то, чтобы учиться доверять друг другу. Учиться делиться и давать. И вот у него это есть.

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Поделитесь еще мыслями о сотрудничестве с режиссером Патриком Хьюзом.

Очевидно, что он делает то, что хочет, и знает, как достичь желаемого. А еще он много времени тратит на то, чтобы объяснить, почему мы делаем то, или другое. Это необходимо для того, чтобы то, что происходит на съемочной площадке, имело смысл для всех участников процесса. И это у него очень хорошо получается.

Патрик с тех режиссеров, которые не держат от актеров секретов, и охотно делятся своим видением. Это очень важно, потому что есть ощущение сотрудничества,

– говорит актер.

"Телохранитель жены киллера" 2021: смотрите трейлер